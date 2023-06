Bronzetti-Gracheva domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Bad Homburg 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Varvara Gracheva nei quarti di finale del WTA 250 di Bad Homburg 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. La romagnola è reduce dalla grande affermazione in rimonta ai danni dell’egiziana Mayar Sherif, numero 31 del ranking mondiale. Il successo è valso all’azzurra il primo quarto di finale su questa superficie. Dall’altra parte troverà l’ex russa Varvara Gracheva, passata da pochissimo sotto la bandiera francese. Quest’ultima agli ottavi di finale ha sbarrato la strada alla nostra Sara Errani. Non sarà un impegno facile per Bronzetti in un match apparentemente senza una chiara favorita.

Bronzetti e Gracheva scenderanno in campo domani (giovedì 29 giugno). Il contesto sarà certamente il Centre Court con orario da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare la schedule ufficiale per la giornata in questione. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Bronzetti e Gracheva garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.