Nba, Vucevic prolunga con i Chicago Bulls: contratto di tre anni da 60 milioni di dollari

A due giorni dall’inizio della free agency i Chicago Bulls trovano in extremis un accordo con Nikola Vucevic. Il centro montenegrino, arrivato in Illinois via trade nel marzo 2021, firmerà un contratto di tre anni da 60 milioni di dollari totali. Nell’ultima stagione, il due volte All-Star (2019, 2021) è apparso in tutte le 82 partite della regular-season, segnando una media di 17,6 punti, 11 rimbalzi e 3,2 assist.