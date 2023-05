Bronzetti-Grabher oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Rabat 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Julia Grabher nella finale del WTA 250 di Rabat 2023 (Marocco), torneo di scena sui campi in terra battuta della città nordafricana. La romagnola, sconfiggendo la statunitense Sloane Stephens nel penultimo atto, ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva nella kermesse marocchina. Un risultato eccezionale per lei, che quest’anno non aveva ancora portato a casa un incontro a livello di circuito maggiore prima di questa settimana. Tra l’italiana ed il primo titolo della carriera nel tennis dei grandi c’è l’austriaca.

Quest’ultima in semifinale ha prevalso al tie-break del terzo e decisivo set nei confronti dell’argentina Julia Riera. Bronzetti partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Per l’azzurra si tratta della seconda finale sul circuito maggiore dopo quella persa l’estate scorsa a Palermo. La sua avversaria, invece, mai si era spinta così avanti a questi livelli. Bronzetti cercherà di diventare la seconda italiana di fila a trionfare a Rabat dopo il titolo dello scorso anno di Martina Trevisan. Per lei, in ogni caso, non c’era maniera migliore di approcciare il Roland Garros, secondo Slam della stagione in partenza nella giornata di domenica sul rosso parigino.

Bronzetti e Grabher scenderanno in campo oggi (sabato 27 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come primo ed unico incontro di giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 13.00 italiane (le 12.00 locali). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Bronzetti e Grabher garantendo ai propri lettori una diretta testuale e fornendo aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.