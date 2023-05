Spezia-Torino, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Spezia-Torino, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Scontro di clamorosa importanza per entrambe: da una parte i liguri a caccia di punti salvezza in questo tesissimo rush finale, dall’altra i granata che, confidando in una penalizzazione per i cugini bianconeri, vogliono l’ottavo posto che varrebbe l’Europa. Appuntamento alle ore 15 di sabato 27 maggio.

Spezia-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Massimo Gobbi.

