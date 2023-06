Bronzetti-Grabher oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Bad Homburg 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Julia Grabher nel primo turno del WTA 250 di Bad Homburg 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. Per entrambe si tratta dell’esordio stagionale sul verde. Si sono incontrate recentemente sul rosso di Rabat. In quell’occasione era una finale. La romagnola ha prevalso in tre set per conquistare il primo titolo a livello di circuito maggiore. Sarà l’azzurra a partire favorita secondo le quote dei bookmakers. L’avversaria, infatti, ha delle caratteristiche più adatte alle superfici lente. In palio per Bronzetti c’è l’accesso agli ottavi di finale, dove incrocerebbe la racchetta contro una tra l’egiziana Mayar Sherif (quarta testa di serie) oppure la padrona di casa Ana-Lena Friedsam.

Bronzetti e Grabher scenderanno in campo oggi (lunedì 26 giugno). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Court 2 con inizio fissato non prima delle ore 12.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo turno tra Bronzetti e Grabher garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.