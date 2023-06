Formula 1, ceduto il 24% dell’Alpine: tra gli investitori Ryan Reynolds e RedBird

Dopo aver rilevato il Wrexham e conquistato la promozione in League 2, gli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney puntano ancora sullo sport. I due, infatti, fanno parte di un gruppo di investitori che ha rilevato il 24% della proprietà dell’Alpine, divisione del Gruppo Renault e team che gareggia in Formula 1. L’investimento ammonta a circa 200 milioni di euro (171 milioni di sterline) e i protagonisti sono stati Otro Capital, Maximum Effort e RedBird Capital. Quest’ultimo nome non è nuovo al mondo dello sport in Italia dato che è anche il proprietario del Milan.

Dopo aver annunciato pubblicamente nel 2022 di voler cedere una parte della quota azionaria, l’Alpine – valutata 700 milioni di sterline (826 milioni di euro) – ha finalmente trovato degli acquirenti e pensa in grande. L’obiettivo, come spiega il piano ‘Mountain Climber’ (‘scalatore di montagna’), è infatti quello di lottare per il mondiale nell’arco di 100 gare.