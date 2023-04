Brancaccio-Maria oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Bogotà 2023

Nuria Brancaccio se la vedrà contro Tatjana Maria nei quarti di finale del WTA 250 di Bogotà 2023 (Colombia), torneo di scena sulla terra battuta della città sudamericana. La n° 206 del ranking mondiale, grazie ai successi in due set ottenuti rispettivamente contro la greca Despina Papamichail e la qualificata austriaca Sinja Kraus, si è guadagnata per la prima volta in carriera l’accesso tra le migliori otto giocatrici in un evento del circuito maggiore. Adesso il faccia a faccia con la veterana tedesca, semifinalista in carica di Wimbledon ma molto a suo agio anche sul rosso grazie alla straordinaria esperienza a questi livelli.

Sarà lei a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Nell’unico precedente andato in scena sul circuito minore, tuttavia, è stata Brancaccio a portarsi a casa il match in due set abbastanza tirati. La nativa di Torre del Greco vuole proseguire il sogno colombiano. In un’eventuale penultimo atto troverebbe una tra la brasiliana Laura Pigossi, testa di serie numero sei della manifestazione, oppure la sorprendente britannica Francesca Jones. Prima di fare calcoli, però, per Brancaccio c’è da superare l’ostacolo rappresentato dall’esperta teutonica.

Brancaccio e Maria scenderanno in campo oggi (venerdì 7 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come incontro d’apertura sulla Cancha Central con inizio fissato non prima delle ore 17.00 italiane (le 10.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Brancaccio e Maria garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.