Salernitana-Inter oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Tutto pronto per Salernitana-Inter. Fischio d’inizio alle 17:00 di venerdì 7 aprile all’Arechi in occasione del primo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo l’impegno in Coppa Italia contro la Juventus, i nerazzurri devono reagire in campionato alla luce delle tre sconfitte consecutive. L’Inter non segna da due partite di campionato e l’ultima volta che ha registrato tre match consecutivi di Serie A senza andare a segno risale al febbraio 2019, quando il tecnico era Luciano Spalletti. Inzaghi deve scacciare la crisi, Paulo Sousa insegue continuità di risultati. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, oltre alle pagelle e alle parole dei protagonisti.