Bolelli/Vavassori cercheranno di vincere la loro seconda finale consecutiva qui ad Halle contro una coppia molto nota

Simone Bolelli e Andrea Vavassori tenteranno di portare a casa nuovamente il torneo di Halle, come successo nel 2024. In terra tedesca il duo azzurro cerca le giuste motivazione prima di mettere nel mirino il sogno Slam di Wimbledon. Prima però focus totale sul torneo 500 in Germania.

Davanti a sé, Simone Bolelli e Andrea Vavassori troveranno una coppia che hanno già affrontato a più riprese negli ultimi anni ovvero Kevin Krawietz e Tim Puetz, entrambi tedeschi e dunque padroni di casa per questa finalissima che mette in palio punti importanti anche per il ranking. I due della Germania avevano perso l’anno scorso qui ad Halle contro Bolelli/Vavassori.

Bolelli/Vavassori, per la quinta volta ci saranno Krawietz/Puetz

La sfida tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Kevin Krawietz/Tim Puetz andrà in scena alle ore 12:30. Come detto, le coppie italo-tedesche si sono sfidate cinque volte dal 2024 ad oggi con tre vittorie per gli azzurri e due per i tedeschi che domani potrebbero pareggiare il computo totale.

I primi due precedenti sono stati vinti dagli italiani, prima ai quarti di finale degli Australian Open e poi proprio qui ad Halle. Infatti Bolelli/Vavassori sono alla terza finale consecutiva qui: perso nel 2023 contro Marcelo Melo e John Peers, vinto l’anno dopo con Keawietz/Puetz.

Il duo tedesco si sono ripresi negli ultimi mesi del 2024 con il successo al tiebreak del terzo agli ottavi degli US Open e soprattutto alle Finals di Torino. Quest’ultima sconfitta è rimasta indigesta a Bolelli/Vavassori che sono stati eliminati nel proprio girone per via di questa gara. La rivincita c’è stata ad Adelaide a gennaio, tra l’altro in finale. La sfida di domenica 22 giugno sarà visibile su Sky Sport Tennis, canale 203, che si collegherà dalle 12:00.