A un anno esatto di distanza Udine tornerà ad ospitare Italia-Israele. Il 14 ottobre 2024, allo Stadio ‘Friuli’, la Nazionale aveva battuto 4-1 Israele (doppietta di Di Lorenzo e gol di Retegui e Frattesi) nella quarta giornata del Gruppo 2 di Lega A della UEFA Nations League. Martedì 14 ottobre 2025 (ore 20.45) – grazie alla collaborazione con l’Udinese Calcio – la storia si ripeterà, ma stavolta la sfida sarà valida per il Gruppo I delle qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2026.

