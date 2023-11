BJK Cup Finals 2023, Italia-Slovenia: Trevisan-Juvan e Paolini-Zidansek i due singolari

Tutto confermato, nessuna sorpresa nelle scelte dei due capitani di Italia e Slovenia in vista della semifinale di Billie Jean King Cup. Alle ore 10:00 a Siviglia scenderanno in campo per prima Martina Trevisan e Kaja Juvan, mentre a seguire sarà il turno di Jasmine Paolini e Tamara Zidansek. Le nostre due punte di diamante, finora imbattute questa settimana, proveranno a portare l’Italia in finale. Al momento per il match di doppio sono invece state scelte Cocciaretto/Trevisan per l’Italia e Juvan/Zidansek per le nostre avversarie.