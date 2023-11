MotoGP GP Malesia 2023, Martin dopo la Sprint: “Gara fantastica, contento del 2°posto”

“Una gara fantastica, ho avuto un passo eccezionale, ero al limite. Dopo una brutta partenza ho cercato di gestire un po’ e poi ritrovare il passo. Sono contento del secondo posto e della prestazione”. Lo ha detto Jorge Martin, secondo al termine della Gara Sprint del GP della Malesia, ai microfoni di Sky Sport nel post-gara. “Non mi aspettavo di essere quarto alla prima curva, c’era una pressione della gomma altissima, non riuscivo a guidare. Ho capito dopo come andare forte. Sono contento perché mi sono ripreso e ho finito al secondo posto. Difficile capire come Marquez sia andato così forte. Cosa penso? A domani. Vorrei completare il lavoro svolto”.