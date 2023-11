MotoGP GP Malesia 2023, Bagnaia dopo la Sprint: “Feeling con la moto peggiorato rispetto alla mattinata”

“Ho faticato molto con il davanti, nelle curve a sinistra avevo tante vibrazioni sul davanti. Già all’inizio andava meglio, negli ultimi giri non riuscivo a performare. Alex era molto veloce ma avevamo il potenziale giusto poi ho iniziato a perdere tanto”. Pecco Bagnaia commenta con queste parole il terzo posto nella Sprint Race del GP della Malesia sul circuito di Sepang. “Fortunatamente era solo la sprint ed abbiamo tempo di analizzare i dati. Il mio feeling era peggiore rispetto a stamattina quando tutto funzionava perfettamente. Nel pomeriggio la moto è andata peggiorando negli ultimi 5 giri. In tutto il weekend stiamo girando sotto i 59 e mezzo. Mi aspettavo una costanza non ho mai avuto cali sulle gomme prima della Sprint di oggi”, ha concluso il pilota della Ducati.