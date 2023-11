BJK Cup 2023, Trevisan regala il primo punto all’Italia: è 1-0 sulla Slovenia in semifinale

Martina Trevisan supera in due set Kaja Juvan, fa 3/3 in questa settimana di BJK Cup e ancora una volta permette all’Italia di partire in vantaggio per 1-0. Nella semifinale contro la Slovenia è ancora la tennista toscana a regalarci il primo punto, al termine di un match lottato e chiuso con il punteggio di 7-6(6) 6-3 dopo aver annullato anche un set point nel corso del primo set ed essersi trovata sotto di un break nel secondo. Una Juvan non in perfette condizioni fisiche, un po’ contratta, ma comunque in grado di alternare momenti di down ad altri in cui riusciva ad essere molto pericolosa in spinta. L’azzurra è rimasta sempre lì, in ogni momento, e alla fine ha avuto ragione in due set. Ora toccherà a Jasmine Paolini chiudere i conti: c’è solo Tamara Zidansek tra l’Italia e la finale.

LA PARTITA – Inizio contratto da parte della slovena, che nel terzo game subisce il break con due doppi falli consecutivi. Martina resta in vantaggio fino al 4-3, quando incappa in un gioco in cui la prima non entra mai e anche lei con un doppio fallo restituisce il break all’avversaria. Si seguono i servizi fino al 6-6, nonostante l’azzurra debba faticare molto per aggiudicarsi il dodicesimo game. Nel tie-break va subito avanti Juvan di due mini-break, ma Martina non è una che molla facilmente. Li recupera entrambi, poi annulla una palla set anche in questo caso con l’aiuto della slovena che commette un altro doppio fallo e poi il set se lo va a prendere lei alla prima occasione utile per 7-6(6).

La slovena rischia di subire il contraccolpo, ma esce fuori bene da un secondo game in cui si era ritrovata sotto 15-40. E come spesso accade in questi casi, qualcosa cambia nell’atteggiamento. Con meno paura e tensione nel braccio la ragazza classe ’00 inizia a spingere di più e al termine di un game interminabile riesce a realizzare il break. Sale sul 3-1, ma Martina non molla mai. Parziale di tre games a zero che la riporta in vantaggio sul 4-3. Juvan chiede un medical time-out e al ritorno in campo subisce un nuovo break. Trevisan va a servire per il match e finalmente al quarto match point utile chiude per 6-3.