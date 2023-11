Fiorentina, Galli: “Restyling del Franchi? Ristrutturare così sarebbe un obbrobrio”

Il restyling dell’Artemio Franchi continua a scatenare polemiche, con il progetto che è stato approvato ed i lavori programmati che inizieranno a partire dal 2024. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli ha mostrato tutti i suoi dubbi riguardo al rinnovamento.

Al momento i fondi disponibili permettono unicamente la copertura della Curva Fiesole, cuore pulsante del tifo della Fiorentina. Galli dichiara “Ho molti dubbi, anche esteticamente. Ristrutturare così questo stadio sarebbe un obbrobrio, anche se venisse completamente coperto. Per me è un disastro, si buttano via i soldi e non si risolve niente“.

L’ex calciatore prosegue: “Franchi vincolato? Rido perché è stato pure denominato ‘ad alta attrazione turistica’, ma non ho mai visto turisti giapponesi o cinesi venire a farsi le foto con quest’opera architettonica. Lasciamo perdere. Credo si dovrebbe abbandonare l’ipotesi che questo impianto possa servire per il calcio. Si dovrebbe ristrutturarlo di sana pianta e poi realizzare uno stadio, nuovo, da un’altra parte, attraverso un bando“.