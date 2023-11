Finale BJK Cup 2023, Italia sconfitta nel primo singolare: Stakusic batte Trevisan e regala il punto al Canada

Strada in salita per l’Italia nella finale di Billie Jean King Cup in corso di svolgimento sul Centre Court dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia. Per la prima volta durante questa straordinaria settimana le Azzurre di Tathiana Garbin sono costrette a rincorrere, con Martina Trevisan che dopo tre successi di fila cede il primo singolare dell’atto conclusivo contro il Canada. A sorprendere, ancora una volta, è la giovanissima Marina Stakusic, classe ’04 e n°258 del ranking mondiale, ma già in grado di sconfiggere altre due top-100 quali Masarova e Frech nei giorni scorsi. Due set lottati, intensi, ma finiti entrambi nelle mani della canadese rispettivamente per 7-5 e 6-2. Ora tutto è nelle mani di Jasmine Paolini, costretta a superare Leylah Fernandez per tenere vive le speranze dell’Italtennis. Altrimenti, sarà il primo trionfo nella storia per il Canada.

LA PARTITA – Parte forte Stakusic nel primo set, che tiene il servizio in apertura a 0- La canadese approfitta di un po’ di tensione iniziale di Trevisan, che commette due doppi falli, per andare a palla break. L’azzurra riesce ad andare ai vantaggi, ma è costretta a cedere la battuta subito. Stakusic prende fiducia e conferma il break salendo 3-0. Trevisan si trova sotto 0-30 nel turno di servizio successivo, ma riesce a salvarsi muovendo il punteggio restando in scia sul 3-1 Canada. Nel settimo game arriva il primo passaggio a vuoto di una perfetta Stakusic, che su palla break commette un doppio fallo sanguinoso riportando il set on serve sul 3-4. Trevisan completa la rimonta e torna sul 4-4.

Black out totale per la canadese, che concede due palle break nel nono game e spara fuori dai corridoi il dritto successivo mandando Trevisan a servire per il set sul 5-4. Torna la paura sulla racchetta dell’azzurra, che commette tre errori non forzati e va sotto 0-40. Stakusic sfrutta le difficoltà avversarie e, al secondo tentativo, rimette tutto in bilico tornando on serve sul 5-5. La canadese rientra in partita, mentre Trevisan torna a sbagliare, sale 6-5 e si conquista un set point sul 6-5 30-40. Stakusic è cinica e si prende il primo set alla prima chance per 7-5.

Buona reazione nel secondo set di Trevisan, che approfitta del passaggio a vuoto di Stakusic per andare su di un break in apertura di parziale. L’azzurra non riesce a confermare il vantaggio e viene subito ripresa dalla canadese, che riporta il set on serve sull’1-1. Il momento è favorevole alla tennista nordamericana, che trova il primo vantaggio del parziale e poco dopo mette a segno anche il break. Lo restituisce immediatamente per il 3-2, ma trova un nuovo allungo e riesce a portasi sul 5-2. Qui esce fuori un game infinito, in cui Martina riesce ad annullare con grande caparbietà addirittura quattro match point. Ma la canadese, nonostante la giovane età, non trema. Gioca un ultimo game perfetto e chiude 6-3.