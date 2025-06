L’Italtennis proverà a difendere il titolo di campiona in carica alle finali della Billie Jean King Cup 2025 a Shenzhen proprio contro le padrone di casa della Cina.

L’Italia del tennis debutterà da campione in carica alle finali della Billie Jean King Cup 2025 a Shenzhen proprio contro le padrone di casa della Cina, il prossimo 16 settembre.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

L’atto conclusivo della principale manifestazione del tennis femminile per nazioni è in programma dal 16 al 21 settembre alla Bay Sports Centre Arena di Shenzhen, che ha già ospitato le WTA Finals 2019.

Le nostre azzurre, con in testa la capitana Tathiana Garbin e le tenniste cinesi scenderanno in campo proprio il 16 settembre (alle 11 del mattino in Italia). In caso di successo, appuntamento il 19 settembre, sempre alle 11, contro Spagna o Ucraina. La finale invece è prevista il 21 settembre.