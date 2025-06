Mercoledì 11 giugno al via gli Europei di calcio Under 21 in Slovacchia: l’ultima volta che la competizione si è svolta lì, a vincere furono proprio gli azzurrini.

E’ tutto pronto per la 25esima edizione degli Europei di calcio Under 21, che prenderanno il via domani, mercoledì 11 giugno 2025. L’Italia è inserita nel gruppo A, con la Slovacchia, Nazione ospitante, la Spagna e la Romania, prima avversaria degli azzurrini. L’ultima volta che l’europeo di categoria si è svolto in Slovacchia, nel 2000, a vincere è stata proprio l’Italia.

Il calendario

L’Italia del ct Carmine Nunziata scenderà in campo mercoledì 11 giugno contro la Romania, poi il 14 giugno contro la Slovacchia e infine il 17 giugno contro la Spagna. La finale della competizione è in programma sabato 28 giugno.

Girone A

11 giugno

Slovacchia-Spagna (ore 18)

Italia-Romania (ore 21)

14 giugno

Spagna-Romania (ore 18)

Slovacchia-Italia (ore 21)

17 giugno

Romania-Slovacchia (ore 21)

Spagna-Italia (ore 21)

Quarti di finale: 21-22 giugno

Semifinali: 25 giugno

Finale: 28 giugno

I convocati del ct Nunziata

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina)

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano)

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Monza), Cesare Casadei (Torino), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari)

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Tommaso Baldanzi (Roma), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley)

Europei Under 21, dove vederli in tv

Le partite dell’Italia agli EuropeI Under 21 di calcio saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 2. Sulla Rai saranno visibili inoltre altre tre partite della fase a gironi, su Rai Sport, e tutte le sfide dei quarti di finale, le semifinali e la finale. Tutti i match saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.