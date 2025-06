Jonathan Milan non è riuscito a mantenere la maglia gialla ottenuta nella tappa precedente, ecco com’è andata.

Il giro del Delfinato prosegue e nella giornata di oggi i corridori si sono cimentati nella terza tappa, da Brioude a Charantonnay. Nella seconda tappa è stato Jonathan Milan a vincere la maglia gialla con una grandissima volata, favorita dai compagni di squadra. Il risultato del 24enne della Lidl-Trek è di buon auspicio in vista del Tour de France.

È stato il 22° successo in carriera, quello raggiunto da Milan nella seconda tappa, ma le cose non sono andate bene nell’appuntamento odierno. Il ciclista italiano, infatti, ha perso il primo posto nella classifica generale e ha dovuto rinunciare alla maglia gialla.

Delfinato, Romeo è il nuovo leader: nono posto per Pogacar

Gruppo molto affollato ad inizio corsa, proprio come da previsione. Con due GPM nei primi 20 km, infatti, era facile ipotizzare una situazione simile. Tra i primi ad attaccare, poi, c’erano Ruben Guerreiro, Van Gils, Bardet, Armirail e lo stesso Mathieu Van der Poel. L’ex Campione del mondo ha fatto parte anche del primo gruppo in fuga, insieme a Romeo, Lipowitz, Tejada, Bernard e pochi altri.

Milan, invece, si era staccato già alla prima Côte e ha continuato a perdere terreno anche sul secondo GPM. Il friulano ha provato a rientrare ma le difficoltà si sono susseguite e alla fine è stata la squadra di Pogacar a guidare il plotone. Rientra invece Van der Poel, che però non riesce a partire in solitaria. Perfetto, invece, Ivan Romeo: lo spagnolo prende il tempo a tutti a 5 km dalla fine e non viene più ripreso. Vittoria importante, che gli regala il primo posto nella classifica generale, seguito da Barré e Tejada, rispettivamente terzo e secondo nella tappa di oggi.