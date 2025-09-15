Scalzone, Comini, Di Colandrea e Codato in gara dal 22 settembre al Mondiale Assoluto di canottaggio. “Preparazione positiva, possiamo dire la nostra contro avversari di altissimo livello”.

Mancano sei giorni al via del Mondiale Assoluto di canottaggio di Shanghai, che scatterà domenica 21 settembre. L’Italia si presenta al via con il quattro senza maschile formato da Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYC Savoia), Davide Comini (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYC Savoia) e Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il programma scatterà con le batterie lunedì 22 settembre alle 5:43 italiane (11:43 in Cina), seguite dalle semifinali in calendario mercoledì 24 (ore 5:31 e 5:37 italiane) e dalla finale prevista venerdì 26 alle 9:19 italiane.

“La preparazione è andata bene – ha dichiarato Comini – abbiamo seguito le indicazioni del nostro DT Antonio Colamonici affrontando tanti chilometri in barca con un buon assieme. Siamo pronti per affrontare il Mondiale con consapevolezza nei nostri mezzi, venderemo cara la pelle”.

Sulla stessa linea anche Scalzone: “Ci sono stati momenti di difficoltà a ritrovare il giusto passo tra un raduno e l’altro, ma stiamo producendo buone velocità. Siamo convinti di poter ben figurare a Shanghai. Il livello del quattro senza è altissimo, ma possiamo dire la nostra”.