Probabili formazioni Monza-Udinese: decima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Monza-Udinese, match della decima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 29 ottobre nella cornice dell’U-Power Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Grande attesa per vedere all’opera i biancorossi di Raffaele Palladino. Di fronte un’Udinese che proverà a scalare la classifica, alla ricerca dei gol che sono mancati in questo avvio di stagione. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e gli approfondimenti nel post gara. Prima però ecco le possibili scelte dei due allenatori, Raffaele Palladino e Gabriele Cioffi per questo confronto a Monza.

MONZA – Palladino ritrova i titolarissimi dal 1′. Ciurria ha saltato la Roma per un problema fisico ma si candida sulla destra. Squalificato D’Ambrosio, tocca a Carboni, aspettando Izzo. Vignato si riprende la maglia da titolare in attacco.

UDINESE – Thauvin e Lucca in attacco. Pereyra e Kamara cercano posto sulle corsie laterali. Samardzic, Walace e Lovric a centrocampo.

Le probabili formazioni di Monza-Udinese

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; A. Carboni, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo

Ballottaggi: –

Indisponibili: Caprari

Squalificati: D’Ambrosio

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Thauvin, Lucca

Ballottaggi: Lucca 55%-Success 45%

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Padelli, Brenner, Vivaldo

Squalificati: –