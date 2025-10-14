Torna in campo l’ex Top Ten Matteo Berrettini e c’è curiosità per capire le sue condizioni fisiche. Affronterà un derby.

Il 2025 del tennista Matteo Berrettini non è stato facile e l’azzurro ha avuto numerose difficoltà, tra problemi di natura fisica e qualcuno di natura mentale, un blocco specialmente dovuto ai troppi problemi nati nel corso degli ultimi mesi. L’azzurro però in queste ore tornerà in campo e nello specifico giocherà il secondo turno del programma serale del torneo Atp 250 di Stoccolma, torneo che lo vede come uno dei possibili protagonisti. Matteo debutterà in un derby tutto italiano contro il giovane Giulio Zeppieri, uno dei giovani profili più interessanti del panorama nazionale.

In questa sfida Berrettini potrà sondare davvero le sue condizioni fisiche e vedremo se il giocatore è pronto o meno per questo finale di stagione. L’azzurro è un nome molto caldo anche in chiave Coppa Davis e – se Matteo mostrerà di essere in forma – il ct Filippo Volandri lo convocherà per le finali di fine anno a Bologna dove l’Italia è campione in carica e parte come super favorita. Si gioca sul cemento e Berrettini, dopo Jannik Sinner, è il nome principale su cui puntare su questa superficie. Naturalmente però, solo se in buona condizione.

Tra l’altro nelle ultime ore sono nati vari rumors sulla possibilità che Jannik Sinner non partecipi alla Coppa Davis e decida di riposare in vista della nuova stagione e in tal caso l’Italia spera di contare sulla miglior versione di Berrettini.