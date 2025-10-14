Ruggeri oro nell’all-around davanti a Speranza, che poi domina le finali di specialità. Sul podio anche Somaschini e Mazzola. L’Italbaby maschile chiude il test pre-Mondiale con un bottino pesantissimo in vista di Manila 2025.

L’Artistica maschile giovanile chiude il test pre-Mundialito con un bottino pesantissimo: Ruggeri vince l’all-around davanti a Speranza; poi piovono ori e podi nelle finali di specialità (Speranza oro a corpo libero, volteggio e anelli; argento Somaschini agli anelli; bronzi Somaschini al cavallo e Mazzola alle parallele). Segnali forti in vista dei Mondiali junior di Manila (20-24 novembre).

L’Italia junior di ginnastica artistica maschile saluta la Lausitz Arena di Cottbus con un risultato da copertina nell’EG Wohnen Trophy 2025 (10-12 ottobre): nove medaglie complessive e dominio nell’all-around, dove Riccardo Ruggeri (Victoria Fermo, 77.768) precede il compagno di squadra Simone Speranza (77.352), bronzo agli Assoluti 2025. Completano l’ottimo piazzamento di squadra Pietro Mazzola (5°), Daniele Somaschini (7°), Luca Leonel Manzaneda (8°) e Ivan Rigon (9°) su oltre 30 ginnasti in gara.

Le finali di specialità

Corpo libero : oro Speranza , argento Ruggeri (posizioni invertite rispetto al concorso generale).

Volteggio : oro Speranza .

Anelli : oro Speranza , argento Somaschini .

Cavallo con maniglie : bronzo Somaschini .

Parallele pari: bronzo Mazzola.

Un bottino che certifica lo stato di forma del gruppo guidato dal responsabile Nicola Costa, reduce prima da un allenamento congiunto con i pari età tedeschi e poi dal torneo, assieme allo staff tecnico Pamela Cauli, Nicola Ceccarello, Luigi Peroli e Oscar Stabile.

Con Manila 2025 (20-24 novembre) ormai alle porte, questi risultati confermano la crescita dell’Italbaby e la profondità del collettivo: equilibrio nell’all-around, qualità negli attrezzi chiave e una leadership tecnica chiara. Il Mondiale junior può iniziare a chiamare.