Berrettini-Auger-Aliassime oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

Matteo Berrettini se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime nel primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Il romano è reduce dal buon secondo turno ottenuto a Toronto, dove si è arreso con onore nel derby tutto italiano contro il futuro vincitore Jannik Sinner. Partirà favorito contro il canadese, che non vince un match ufficiale addirittura dalla fine del mese di maggio. Il bilancio dei precedenti, inoltre, vede Berrettini saldamente in vantaggio per 4-1.

L’unico successo dell’avversario, tuttavia, si è materializzato due anni fa proprio a Cincinnati, quando riuscì ad imporsi in due set abbastanza agevoli. Gli ultimi due incontri, invece, sono stati appannaggio del bombardiere azzurro, che ha avuto la meglio in tre set nelle ultime due edizioni della Laver Cup. Prima ancora due successi sull’erba per il tennista romano. Molto dolce soprattutto quello ottenuto a Stoccarda, dove Berrettini ha alzato al cielo il suo terzo titolo a livello di circuito maggiore. In palio a Cincinnati c’è un secondo turno contro il francese Adrian Mannarino, che all’esordio ha sconfitto in due set il connazionale Richard Gasquet.

Berrettini e Auger-Aliassime scenderanno in campo oggi (lunedì 14 agosto). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sul Grandstand con inizio fissato non prima delle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà match di primo turno tra Berrettini e Auger-Aliassime garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.