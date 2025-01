L’edizione 2025 degli Australian Open si appresta ad essere ancora più ricca della precedente. L’Happy Slam metterà in palio un montepremi complessivo di 96.5 milioni di dollari australiani, che corrispondono a poco più di 58 milioni di euro. Incremento di dieci milioni di euro rispetto al prize money del 2024 (+11.6%) e che, stando alle stime di Reuters, riguarderà tutti i livelli di competizione, a partire dalle qualificazioni e dai primi turni del tabellone principale. Per la partecipazione alla prima partita del main draw ogni tennista riceverà infatti 132.000 dollari australiani (circa 79.300 euro), ovvero 12.000 dollari in più rispetto al 2024, con un incremento del 10%. Per quanto riguarda il vincitore, Jannik Sinner nel 2024 si mise in tasca un assegno da 3.150.000 dollari (poco meno di due milioni di euro) solo per la finale vinta contro Danil Medvedev. Quest’anno chi vincerà l’atto conclusivo dello Slam australiano incasserà 3.500.000 dollari (più di due milioni di euro) con un incremento dell’11,1%. Aumentano i premi anche per i tennisti in arrivo dalle qualificazioni. Nel 2024, centrando il terzo turno di qualificazione si incassavano infatti circa 40.000 euro (65.000 dollari australiani), mentre quest’anno l’assegno da ricevere sarà pari a oltre 43.000 euro (72.000 A$), con un incremento percentuale pari quindi al 7,5%.