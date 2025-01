Il Napoli, che a breve ufficializzerà la cessione di Michael Folorunsho alla Fiorentina, sta per cedere un altro calciatore nel mercato di gennaio

Il Napoli sta muovendo i primi passi nel mercato invernale di riparazione. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha il duplice compito di ingaggiare diversi calciatori per rinforzare la rosa, ma anche quello di cedere gli esuberi che non hanno trovato spazio in questa prima metà di stagione.

Dopo la rescissione contrattuale con Mario Rui, le ultime indiscrezioni danno ormai per fatto il passaggio di Michael Folorunsho dagli azzurri alla Fiorentina, che sostituirà così Edoardo Bove, ma il centrocampista romano ex Hellas Verona non sarà l’unico a salutare. C’è un altro calciatore che ha le valigie pronte: ecco di chi si tratta

Calciomercato Napoli, Caprile al Cagliari e Scuffet agli azzurri: scambio di prestiti in dirittura d’arrivo

Elia Caprile non ha trovato grandissimo spazio nel nuovo Napoli guidato da Antonio Conte, complice anche lo stato di grazia di Alex Meret, che sembra essersi definitivamente scrollato di dosso tutte le insicurezze degli ultimi anni. Per questo motivo è pronto a salutare, almeno temporaneamente, alla ricerca di maggior continuità. Il portiere ex Empoli, che lo scorso anno ha dimostrato di essere un grandissimo calciatore, rientrerà in uno scambio di prestiti con un altra squadra di Serie A.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, infatti, Napoli e Cagliari sarebbero pronte a ufficializzare, a titolo temporaneo, i rispettivi arrivi di Scuffet e Caprile. I sardi sono a caccia di rinforzi per gennaio, e la strategia principale dei rossoblù sembra quella di puntare sugli scambi di prestiti, viste le risorse economiche limitate. Da diversi giorni i due club stavano lavorando affinché si concretizzasse l’affare, e adesso la fumata bianca sembra davvero a un passo.

La duplice operazione dovrebbe essere impostata sulla durata di sei mesi, e sarà vantaggiosa per entrambe le società. Per il Napoli, che valorizzerà Caprile, chiuso da Alex Meret come detto. Per il Cagliari, che risolverà il ballottaggio tra Sherri e lo stesso Scuffet, che finora non ha portato agli esiti sperati.

Antonio Conte riceverà un portiere meno forte a livello assoluto, ma sicuramente pronto per sostituire Meret qualora ce ne fosse bisogno. Una volta concretizzato l’affare, Manna potrà dedicarsi alle priorità “imposte” dal tecnico salentino: l’acquisto di un difensore centrale, di un terzino a tutta fascia, di un centrocampista, e di una nuova pedina da aggiungere al reparto offensivo.