Un punto per parte per iniziare l’anno senza farsi male e per chiudere il girone di andata con un mezzo sorriso. E’ questa l’estrema sintesi della sfida tra Venezia ed Empoli, che al Penzo si chiude con 1-1 tutto sommato giusto per quanto visto, con un primo tempo maggiormente favorevole ai toscani, che dopo essere finiti sotto in modo rocambolesco hanno poi la forza di reagire e pareggiarla prima dell’intervallo, e una ripresa in cui i ritmi scendono e si fanno preferire, ma lievemente, i lagunari.

Con questo pareggio la squadra di Di Francesco resta in zona retrocessione ma prosegue nella sua striscia positiva con sei punti nelle ultime cinque partite e tre gare casalinghe di fila senza ko, mentre i ragazzi di D’Aversa, in flessione dopo un avvio roboante, fermano l’emorragia di tre sconfitte consecutive e salgono a quota 20 punti al giro di boa del campionato, ma non tornano alla vittoria che manca dunque da un mese.

LA CRONACA DI VENEZIA-EMPOLI

Avvio shock per i toscani e in particolare per uno dei principali protagonisti del positivo girone di andata degli azzurri, vale a dire il portiere Vasquez, che con un rinvio svogliato colpisce Pohjanpalo, che va a segnare uno dei gol più rocamboleschi di sempre, di fatto senza che ne abbia avuto una reale intenzione.

A quel punto la partita si mette bene per i padroni di casa, che possono interpretarla sulle ripartenze fulminee, e in un’occasione in particolare sfiorano il raddoppio, ma stavolta il portiere sudamericano è bravo in uscita ad anticipare il suo avversario. Sempre Vasquez protagonista di una parata sporca ma efficace sul bomber finlandese, mentre dall’altra parte la squadra di D’Aversa cresce man mano che passano i minuti e dopo una bella parata su Maleh di un super Stankovic, anche lui in precedenza svagato in un’occasione e graziato da Colombo, arriva il meritato pari prima dell’intervallo col tiro all’angolino del solito Sebastiano Esposito.

Nella ripresa i ritmi non sono elevatissimi e i falli parecchi, la sensazione è che abbia qualcosa in più la squadra arancioneroverde, che però attacca a folate e non trova continuità, mentre gli ospiti, più esperti e consci di avere una classifica positiva, la gestiscono per evitare di perdere uno scontro diretto e con questo punto vanno al giro di boa con venti punti.

LE PAGELLE DI VENEZIA-EMPOLI

IL MIGLIORE – Tino Anjorin, voto 7. Che partita a tutto campo per lui. Qualità e quantità, e anche la corsa per un giocatore che forse non siamo ancora riusciti a inquadrare bene: è il motore del centrocampo toscano e si mette in mostra di continuo.

IL PEGGIORE – Devis Vasquez, voto 4.5. Errore imperdonabile per uno dei migliori portieri del campionato. Per sua fortuna non costa un ko, e soprattutto è bravo nel proseguo del match con un paio di parate niente male.

L’ARBITRO – Juan Luca Sacchi di Macerata, voto 5.5. Qualche dubbio in occasione di un tocco di mano in area di Zampano nel primo tempo. Per il resto, buona direzione di gara di un match comunque facile.

IL TABELLINO

VENEZIA (3-5-2): Stankovic 6.5; Altare 6, Idzes 6.5, Sverko 5.5; Zampano 5.5, Nicolussi Caviglia 6.5, Busio 6, Carboni 6 (20’st Andersen 6), Ellertson 5.5; Oristanio 6 (25’st Yeboah 6), Pohjanpalo 7. In panchina: Joronen, Grandi, Haps, Schingtienne, Candela, Bjarkason, Chiesurin, El Haddad, Raimondo, Gytkjaer. Allenatore: Di Francesco 6.5

EMPOLI (3-5-2): Vasquez 4.5; Goglichidze 6.5, Ismajli 6.5, Viti 6 (34’st Cacace sv); Gyasi 6 (34’st Sambia sv), Anjorin 7 (37’st Henderson sv), Grassi 6, Maleh 6.5, Pezzella 6.5 (43’st Marianucci sv); Esposito 7 (43’st Ekong sv), Colombo 6.5. In panchina: Perisan, Seghetti, De Sciglio, Tosto, Bacci, Konate. Allenatore: D’Aversa 6.5.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 5.5.

RETI: 5’pt Pohjanpalo, 32’st Esposito.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Sverko, Viti, Esposito. Angoli: 2-8. Recupero: 1′ pt, 4′ st.