Australian Open, incredibile Collins: crede di aver vinto ma è settimo punto in super tie-break (VIDEO)

di Giorgio Billone 12

Incredibile siparietto che ha per protagonista Danielle Collins, l’esperta e forte tennista statunitense che ha battuto quest’oggi Muchova agli Australian Open. Una vittoria sofferta, arrivata al super tie-break nel terzo set e in rimonta, ma con un finale inaspettato. Già, perché la giocatrice si è evidentemente dimenticata della nuova regola del super tie-break, in cui si arriva a dieci (nel set decisivo) e non a sette, e al raggiungimento del settimo punto esulta come se avesse vinto. Di seguito ecco il video.