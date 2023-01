Coppa di Turchia 2022/2023, Pirlo eliminato dal Basaksehir: Karagumruk ok ai rigori

L’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina del Fatih Karagumruk continua a non decollare. Il club allenato dall’ex tecnico della Juventus è infatti stato eliminato dagli ottavi di finale della Coppa di Turchia 2022/2023 dal Basaksehir dopo i calci di rigore. Nei novanta minuti regolamentari il Fatih è andato in vantaggio due volte, prima con la rete di Diagne al 68′ e poi con il gol di Frei nel secondo tempo supplementare. Il Basaksehir, però, è riuscito a rimontare in entrambi i casi, protraendo la sfida fino ai tiri dal dischetto. Decisivo il penalty fallito dall’ex difensore del Genoa Biraschi.