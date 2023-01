Lazio-Bologna, Thiago Motta: “I ragazzi stanno bene, l’obiettivo è dare il massimo”

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 contro la Lazio, ha parlato in conferenza stampa: “Mi auguro che la squadra possa fare la miglior gara da quando sono qui. Ogni giorno l’obiettivo è di lavorare al massimo, come abbiamo fatto ultimamente per arrivare a questa partita contro una squadra molto forte. Ogni sfida ha una storia diversa, l’importante è dare il meglio fino al fischio finale. Gli avversari non avranno Immobile, ma potranno contare su Felipe Anderson che è molto rapido e tecnico. I miei ragazzi stanno bene, hanno avuto una buona preparazione. Sul mercato abbiamo un paio di priorità”.

Sull’infortunio di Nicola Sansone: “Siamo molto dispiaciuti, ha sempre lavorato bene in allenamento e in partita. Ha dimostrato molto nelle ultime gare, lui è l’esatta immagine dell’attaccante che vogliano. Speriamo che possa tornare al più presto”.