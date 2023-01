Australian Open femminile 2023: una Swiatek non brillante supera l’esordio, avanti le favorite

Esordio non perfetto, ma comunque positivo per Iga Swiatek, che inaugura il suo Australian Open sconfiggendo con il punteggio di 6-4 7-5 Jule Niemeier in poco più di due ore di gioco. La polacca, numero uno del ranking mondiale, nel secondo parziale è stata brava ad alzare il livello nel momento giusto, conquistando gli ultimi quattro games della sfida dal 3-5 sotto. In generale una seconda parte di giornata con poche sorprese in campo femminile: in uno dei match più attesi Viktoria Azarenka si è imposta 6-4 7-6(3) su un’altra ex vincitrice di questo torneo, ovvero Sofia Kenin.

Nessun patema per Barbora Krejcikova, che in poco più di un’ora di gioco ha disposto piuttosto facilmente della giovane connazionale Bejlek per 6-3 6-1. Esordio positivo anche per Ostapenko, che supera 6-4 6-2 una Yastremska ormai in disarmo da parecchi mesi a questa parte. Vince anche Petra Kvitova, che senza perdere mai il servizio nel corso del match sconfigge 7-6(3) 6-2 una cliente sempre ostica come Alison Van Uytvanck.