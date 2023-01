Un tifoso prende a calci Ramsdale, il Tottenham condanna: “Al lavoro per identificarlo”

di Mattia Zucchiatti 27

Prima la lite con Richarlison, poi l’invasione e il calcio di un tifoso. Aaron Ramsdale, nominato man of the match di Tottenham-Arsenal, è stato colpito nel finale da un supporter degli Spurs, che è stato subito allontanato dagli steward. Il Tottenham ha preso le distanze dall’accaduto: “Siamo sconvolti per il comportamento di un tifoso che ha tentato di attaccare il portiere dell’Arsenal Aaron Ramsdale a fine partita. La violenza, di qualsiasi genere, non deve avere posto nel calcio. Il club sta esaminando il filmato per identificare il tifoso e lavorerà con la Met Police, l’Arsenal e Ramsdale per intraprendere le azioni più severe possibili, incluso il divieto di ingresso al Tottenham Hotspur Stadium”.