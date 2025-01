Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in semifinale agli Australian Open 2025. Il duo azzurro ha battuto senza particolari difficoltà i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral, coppia non particolarmente rodata e reduce da due vittorie sofferte al terzo set con Griekspoor/van De Zandschulp e Balaji/Reyes-Varela. 6-4 7-6(4) il punteggio a favore delle teste di serie numero 3 del tabellone, in un’ora e quaranta minuti di gioco. La coppia finalista lo scorso anno (sconfitta da Bopanna/Ebden) è ad un passo dal replicare il risultato del 2024. Per un posto in finale sarà sfida con Andre Goransson e Sem Verbeek, che hanno messo in scesa l’upset del torneo eliminando le teste di serie numero 1 Marcelo Arevalo e Mate Pavic (6-4 4-6 6-3). Dall’altra parte del tabellone i favoriti per accedere in semifinale sono i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz e i finlandesi Harri Heliovaara ed Henry Patten, rispettivamente avanti nel pronostico con Cash/Glasspool e Nys/Roger-Vasselin. Le due coppie, numero 4 e 6 del main draw, potrebbero affrontarsi per un posto in finale nel rematch della finale delle Atp Finals 2024, vinte dal duo tedesco.

Nel mentre, Bolelli e Vavassori partiranno decisamente favoriti contro Goransson e Verbeek per garantirsi un posto nell’ultimo atto degli Australian Open. I due azzurri hanno iniziato la stagione dimostrando grandissima solidità. Sono otto le vittorie su otto partite disputate nel 2025. Prima la vittoria dell’Atp di Adelaide battendo in semifinale Arevalo/Pavic e in finale Krawietz/Puetz. Poi i quattro successi agli Open d’Australia senza perdere nemmeno un set tra Frantzen/Jebens, Darderi/Hidalgo, Martinez/Munar e Borges/Cabral. Dopodomani appuntamento in campo per la sfida al duo svedese-olandese.

La partita

Nel primo set Bolelli e Vavassori sono bravi ad approfittare di un passaggio a vuoto in avvio dei portoghesi, che si fanno cogliere impreparati nel terzo game subendo break a 15. Gli azzurri salgono sul 3-1 e salvano una pericolosa palla break sul 4-3 e due pericolose palle break servendo per il set sul 5-4.

Secondo set ancora più equilibrato del primo. Questa volta Borges/Cabral non si fanno sorprendere e concedono le briciole a Bolelli e Vavassori in risposta. Nessuna palla break sul servizio dei portoghesi, che perdono una sola volta due punti nei rispettivi turni di battuta. Stesso discorso per gli azzurri, che si salvano solo una volta ai vantaggi nel sesto game. Servizi dominanti e si va al tie-break. Tie-break in cui Bolelli e Vavassori vanno avanti di un mini break sul 3-2 per poi farsi subito riprendere prima del cambio campo sul 3-3. I portoghesi tornano sotto sul 5-4 e cedono il passo sul 7-4.

Il tabellone

(3) Bolelli/Vavassori vs Goransson/Verbeek

(11) Cash/Glasspool vs (4) Krawietz/Puetz

(6) Heliovaara/Patten vs (15) Nys/Roger-Vasselin