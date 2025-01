Tutto pronto per la 16^ giornata dell’Eurocup 2024/2025 di basket: comincia ufficialmente il rush finale, visto che sono appena tre i turni rimasti prima della conclusione della fase a gironi. La competizione, fin qui, ha messo in mostra, in generale, un grandissimo equilibrio, tanto che sono solo tre le squadre che hanno già ottenuto il pass per i playoff. A parte Bahcesehir e Valencia, che hanno dominato rispettivamente il Gruppo A e il Gruppo B, solo Gran Canaria è riuscita ad assicurarsi già il passaggio del turno.

Allo stesso tempo, solo quattro squadre, tra entrambi i gruppi, sono già certe dell’eliminazione. In mezzo, tra questi due estremi, è grande battaglia: coinvolte anche Venezia e Trento, che nel finale di questa prima fase cercheranno di rimpinguare il proprio bottino di vittorie.

Eurocup, Venezia cerca riscatto dopo il KO della scorsa settimana

Ad avere più chance di qualificazione è Venezia, che attualmente rientra nel gruppetto di squadre a quota otto vittorie con Cluj-Napoca e Bourg-en-Bresse. In questo trio, però, i lagunari pagano dazio e figurano in settima posizione, quindi out dalla top-6 che vale il passaggio alla prossima fase. Gli orogranata hanno avuto una grande chance di, di fatto, chiudere i conti nel turno della scorsa settimana, proprio contro il Cluj-Napoca. Una vittoria avrebbe messo un divario di due vittorie tra le due squadre. Ma al Taliercio la squadra di coach Spahija non è riuscita ad esprimersi al meglio. Dopo aver rimesso a posto le cose con un super terzo quarto, Venezia non è riuscita a dare continuità negli ultimi dieci minuti, uscendo sconfitta.

Ora, ecco un nuovo impegno casalingo, con il livello dell’avversario che sale notevolmente. Al Taliercio arriva l’Hapoel di Gerusalemme, terza in classifica nel Gruppo B, a cui basta la vittoria per conquistare il pass per i playoff. Una squadra che, quindi, arriverà con un altissimo carico di convinzione e determinazione di centrare l’obiettivo e non rimettere tutto in discussione. Stesse caratteristiche che dovrà mettere in campo Venezia per non abbandonare anzitempo l’Eurocup.

Trento ancora in corsa per i playoff

Più complicata, invece, la situazione di Trento, che però non ha ancora abbandonato l’idea di agguantare i playoff. Con cinque vittorie all’attivo e il sesto posto a quota sette, l’obiettivo è chiaro e uno solo: vincere tutte le prossime tre partite e poi affidarsi ai risultati dagli altri campi. La scorsa settimana, nel turno che poteva decretare l’uscita di scena degli uomini di coach Galbiati, la Dolomiti Energia ha trovato una prestazione super contro un’avversaria di alta classifica come Ulm. Un successo maturato con 15 punti di distacco e un risultato che potrebbe non far altro che aumentare i rimpianti.

Ma non è ancora il momento di pensarci, perché il prossimo ostacolo è la Joventut Badalona, in trasferta. Uno scontro diretto contro una squadra in formissima: gli spagnoli, infatti, hanno vinto tre delle ultime quattro partite battendo due grandi squadre come Besiktas e Gran Canaria. Non l’avversaria ideale, quindi Ford e compagni dovranno necessariamente centrare un’altra grande prestazione.

Orari e programma tv 16^ giornata

Martedì 21 gennaio

Ore 18:00 – U-BT Cluj-Napoca – Turk Telekom Ankara (Dazn)

Ore 19:30 – Veolia Towers Hamburg – 7Bet-Lietkabelis Panevezys (Dazn)

Ore 20:30 – Joventut Badalona – Dolomiti Energia Trentino (Dazn, Sky Sport Arena)

Mercoledì 22 gennaio

Ore 18:00 – Wolves Twinsbet Vilnius – Dreamland Gran Canaria (Dazn)

Ore 18:00 – Besiktas Fibabanka Istanbul – Trefl Sopot (Dazn)

Ore 18:45 – Hapoel Shlomo Tel Aviv – Bahcesehir College Istanbul (Dazn)

Ore 19:00 – ratiopharm Ulm – Buducnost VOLI Podgorica (Dazn)

Ore 19:30 – Cosea JL Bourg-en-Bresse – Cedevita Olimpija Ljubljana (Dazn)

Ore 20:30 – Valencia Basket – Aris Midea Salonicco (Dazn)

Ore 20:45 – Umana Reyer Venezia – Hapoel Bank Yahav Jerusalem (Dazn, Sky Sport Max)