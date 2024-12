Dando un’occhiata ai giocatori che disputeranno le qualificazioni dell’Australian Open, non può non passare inosservato il cognome Hewitt. A distanza di 28 anni dal debutto a Melbourne di Lleyton, il figlio Cruz sarà infatti protagonista nel tabellone cadetto. Il 16enne ha ricevuto una wild card e proverà a seguire le orme di suo padre, che proprio a 15 anni debuttò nello Slam che apre la stagione tennistica.

Cosa c’è da sapere su Cruz Hewitt

Figlio dell’ex numero uno al mondo Lleyton, occupa la 1264^ posizione del ranking Atp e la 107 del ranking junior. Nel 2024 aveva partecipato all’Australian Open juniores, venendo però eliminato al primo turno. Classe 2008, il talento non gli manca tanto che è considerato uno dei prospetti più promettenti del paese. L’obiettivo per il 2025 è quello di scalare la classifica e proseguire la transizione verso il tennis professionistico.

I paragoni con il padre

“It is what it is” ha dichiarato con filosofia Cruz, per poi aggiungere: “Non è un problema, non fanno altro che spingermi a migliorare“. Ne è consapevole anche papà Lleyton, che ha detto: “I paragoni sono iniziati fin da quando ha preso in mano una racchetta. Lui sa che deve solo divertirsi il più possibile e rendere questo percorso piacevole. Per il momento se la sta cavando egregiamente“.

Al via anche Tomic e Halep

Non ha invece avuto bisogno di una wild card Bernard Tomic, che grazie ad alcuni buoni risultati a livello Challenger è rientrato nel cut-off. Attualmente numero 214 del mondo, va a caccia del pass per il main draw. La sua ultima apparizione nel tabellone principale risale a quattro anni fa, mentre in carriera si è spinto ben tre volte agli ottavi di finale.

Ha infine ricevuto una wild card Simona Halep, ex numero uno al mondo precipitata nel ranking dopo la squalifica per doping. In caso di qualificazione, la rumena diventerebbe la quinta vincitrice Slam dell’era Open a qualificarsi per il main draw di un Major. L’unica a riuscirci in Australia è stata Chris O’Neil nel 1982.

Tutte le wild card assegnate per le qualificazioni

UOMINI:

Marc Polmans (AUS)

Blake Ellis (AUS)

Matthew Dellavedova (AUS)

Edward Winter (AUS)

Dane Sweeney (AUS)

Cruz Hewitt (AUS)

Pavle Marinkov (AUS)

Rei Sakamoto (JPN)

Hayden Jones (AUS)

DONNE:

Simona Halep (ROU)

Astra Sharma (AUS)

Tina Smith (AUS)

Petra Hule (AUS)

Lizette Cabrera (AUS)

Jaimee Fourlis (AUS)

Melisa Ercan (AUS)

Elena Micic (AUS)

Renata Jamrichova (SVK)

Australian Open: il programma della Opening Week con Sinner

Lunedì 6 gennaio

tutto il giorno, Qualificazioni

tutto il giorno, Sessione di allenamento dei giocatori alla Rod Laver Arena

Martedì 7 gennaio

tutto il giorno, Qualificazioni

tutto il giorno, Sessione di allenamento dei giocatori alla Rod Laver Arena

ore 06.00, Jannik Sinner vs Alexei Popyrin

Mercoledì 8 gennaio

tutto il giorno, Qualificazioni

tutto il giorno, Sessione di allenamento dei giocatori alla Rod Laver Arena

ore 07.00, Qinwen Zheng vs Avversaria da annunciare

ore 09.00, Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur

Giovedì 9 gennaio

tutto il giorno, Qualificazioni

tutto il giorno, Sessione di allenamento dei giocatori alla Rod Laver Arena

ore 09.00, “Una notte con Novak” – due partite di Novak Djokovic contro Avversari da annunciare

Venerdì 10 gennaio

tutto il giorno, Qualificazioni

tutto il giorno, Sessione di allenamento dei giocatori alla Rod Laver Arena

ore 07.00, Carlos Alcaraz vs Alexei Popyrin

ore 09.00, Jannik Sinner vs Avversario da annunciare

Sabato 11 gennaio

tutto il giorno, Giornata del tennis per bambini