Arriva l’annuncio di Claudio Lotito sul mercato della Lazio a gennaio: “C’è qualità”, ha detto sicuro il patron biancoceleste in una recente intervista

La Lazio ha subito una clamorosa e per certi versi inattesa debacle contro l’Inter lunedì scorso. Lo 0-6 con il quale gli uomini di Baroni sono usciti con le ossa rotte dal confronto dell’Olimpico ha lasciato sbigottiti tifosi e addetti ai lavori, anche perché la gara era iniziata sotto i migliori auspici. Se c’era una squadra che meritava il vantaggio per i primi 30′ questi era sicuramente quella capitolina.

I prossimi impegni, a partire da quello di sabato sera contro il Lecce suonano come un vero e proprio test della verità. C’è da scongiurare il possibile crollo psicologico, soprattutto per una squadra così giovane, dopo il brutto KO. “Arriveranno tempi duri” ripeteva il tecnico dopo ogni vittoria. A quanto pare uno di questi è già arrivato, ora si vedrà la reazione della squadra su un campo tra l’altro tabù assoluto come quello del “Via del Mare” (tre sconfitte per 2-1 nelle ultime tre).

Mercato Lazio, arriva l’annuncio di Lotito

Molti tifosi e addetti ai lavori hanno iniziato a sperare in qualche colpo dal mercato di gennaio che possa far salire il livello di qualità di una rosa che si è trovata a giocare per altissimi traguardi tra campionato ed Europa League. Soprattutto a centrocampo ci sarebbe bisogno di un innesto, considerando come Cataldi, andato via negli ultimi giorni di mercato, non è stato sostituito.

Interpellato sull’argomento, ne ha parlato il presidente Claudio Lotito a margine della cena di Natale della Lazio tenutasi martedì sera in zona Eur. Le sue parole spengono i sogni dei tifosi e suonano come una sentenza su cosa faranno i capitolini a gennaio, una sessione in cui storicamente la Lazio non ha mai fatto grandi acquisti. “Non è che uno va al supermercato e pago uno e prendo due. Nel calcio non funziona così”, inizia la sua filippica Lotito, con i toni e vocaboli che da sempre l’hanno contraddistinto. “Ciò significa disconoscere le qualità che già hai“, con chiaro riferimento ai giocatori presenti in rosa. E soprattutto ai due-tre fuori lista.

“Contro l’Inter è stato un caso che si sono fatti male tre difensori in contemporanea. Noi abbiamo giocatori che non possono giocare (Hysaj, Akpa-Akpro e Basic, ndr)”, taglia corto il patron biancoceleste. Che poi rafforza il proprio pensiero: “Pensiamo a valorizzare chi è in rosa e metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio. Hanno qualità e lo hanno dimostrato fino ad ora. I tifosi chiedono un acquisto? Pensassero a fare i tifosi”. Tradotto: la Lazio non interverrà sul mercato a gennaio e se proprio c’è bisogno di innesti ci sono già i fuori rosa che possono dare una mano. Il primo imperativo, comunque, sarà venderli.