“Sono felice di aver finalmente risposto alla domanda che mi sono posto il mese scorso”. La domanda che si era posto Valtteri Bottas era quella sul futuro. E il futuro gli ha riservato il più classico dei ritorni a casa: il finlandese torna infatti in Mercedes e lo fa in veste di terzo pilota per il Mondiale 2025, dietro a George Russell e Andrea Kimi Antonelli. “Il ritorno a casa nella famiglia Mercedes come terzo pilota per il 2025 è il prossimo passo e non potrei esserne più contento – le sue parole -. Voglio ringraziare Toto (Wolff, ndr), il team di Brackley e tutti per avermi accolto di nuovo a braccia aperte. Nonostante le sfide degli ultimi anni, so che ho ancora molto da dare alla F1. Da quando ero un bambino di cinque anni cresciuto a Nastola, in Finlandia, il mio obiettivo è stato raggiungere il successo ai massimi livelli del motorsport. Sono stato fortunato ad aver vissuto molti momenti incredibili nei miei 12 anni di gare in F1 finora. Mentre torno nel luogo in cui ho vissuto tanti di quei momenti, non vedo l’ora di usare tutta la conoscenza che ho acquisito per aiutare il team a esibirsi e progredire verso il nostro obiettivo di lottare per i titoli mondiali”.

IL COMUNICATO MERCEDES

“Una carriera leggendaria. Un’icona del paddock della F1 – sottolinea la Mercedes -. Mentre ci prepariamo a scrivere il nostro prossimo capitolo, è fantastico avere un volto familiare che si unisce di nuovo al team. Quando si fa parte della famiglia Mercedes lo si fa per sempre e il nostro ultimo acquisto per il 2025 ne è un esempio lampante. Valtteri Bottas torna a Brackley, Toto e tutto il team non vedono l’ora di lavorare di nuovo con il finlandese”. “L’impatto e il contributo di Valtteri nei cinque anni in cui è stato il nostro pilota di gara sono stati immensi – ha detti il team Principal Toto Wolff -. Oltre a vincere più Gran Premi, ha avuto un ruolo fondamentale in cinque delle nostre vittorie di campionato. Il suo feedback tecnico e il suo contributo sono stati importanti per aiutarci a raggiungere i nostri successi e spingere la squadra in avanti. È stato anche un collega e un membro del team fantastico. Il suo senso dell’umorismo asciutto e la sua natura affabile lo hanno reso il beniamino di tutti a Brackley e Brixworth. Nel suo ruolo di pilota di riserva, tutte queste qualità saranno importanti per aiutarci a competere per i campionati mondiali e supportare sia George che Kimi in pista. Bentornato a casa, Valtteri! È fantastico riaverti”.

LA CARRIERA LEGATA A BRACKLEY

Bottas ha guidato la Mercedes per cinque stagioni al fianco di Lewis Hamilton, dal 2017 al 2021, ottenendo con il team britannico tutte e dieci le vittorie della sua carriera, oltre alle venti pole position in Formula 1. Nelle sue cinque stagioni con le Frecce d’Argento, è riuscito anche a piazzarsi due volte al secondo posto e due volte al terzo posto nella classifica piloti. Nel 2022 si unì alla Sauber, all’epoca nota come Alfa Romeo, dopo la decisione della Mercedes di promuovere George Russell al suo posto. Nel 2023 ha chiuso con 15 punti. Discorso diverso nell’ultima annata: Bottas è reduce da una stagione negativa con un ventiduesimo posto assoluto e zero punti conquistati, con l’undicesima posizione in Qatar come miglior risultato. La Sauber ha deciso di non rinnovare il suo contratto per il 2025, preferendo la combinazione tra Nico Hulkenberg e il debuttante brasiliano Gabriel Bortoleto. Ora il ritorno a casa per Bottas a supporto di Russell e del giovanissimo Antonelli.