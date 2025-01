I tabelloni (maschile e femminile) delle qualificazioni degli Australian Open 2025, primo Slam dell’anno in programma a Melbourne. Sono 10 i rappresentanti azzurri impegnati in Australia, che dal 6 al 9 gennaio scenderanno in campo per andare a caccia del pass per il main draw. Nel maschile l’Italia punta su Mattia Bellucci, seconda testa di serie e fuori dal tabellone principale per una manciata di posti. Ci sono anche Matteo Gigante, Gianluca Mager, Federico Arnaboldi, Francesco Passaro e Giulio Zeppieri (questi ultimi due si sfideranno al primo turno). Di seguito il tabellone maschile con gli spot degli azzurri (qui quello completo).

TABELLONE MASCHILE (SPOT AZZURRI)

(2) Bellucci vs (WC) Marinkov

Atmane vs (WC) Dellavedova

Bolckx vs Spizzirri

Galarneau vs (28) Klein

(3) Fucsovics vs Roca Batalla

Squire vs Rocha

Neumayer vs Moller

Hardt vs (32) Gigante

(5) Passaro vs Zeppieri

Barranco Cosano vs Mena

(WC) Hewitt vs Basilashvili

Kachmazov vs (22) Van Assche

(7) Kovacevic vs Collarini

Burruchaga vs Onclin

Holt vs Mager

Bolt vs (25) McDonald

(13) Tseng vs Arnaboldi

Habib vs Kypson

Meligeni Alves vs Chidekh

van Rijthoven vs (27) Kym

Quattro invece le italiane ai nastri di partenza del tabellone femminile. L’unica accreditata di una testa di serie è Sara Errani, quarta forza del seeding, attesa però da un ostico esordio contro la promettente russa Alina Korneeva, classe 2007. In campo poi Georgia Pedone (al debutto assoluto), Nuria Brancaccio (mai oltre il primo turno) e Lucrezia Stefanini (che sogna di ripetere l’impresa del 2023, quando si qualificò e passo anche un turno in main draw). Di seguito il tabellone femminile con gli spot delle azzurre (qui quello completo).

TABELLONE FEMMINILE (SPOT AZZURRE)

(4) Errani vs Korneeva

B. Fruhvirtova vs Bonaventure

Miyazaki vs Benoit

Salkova vs (20) Chwalinska

(5) Sorribes Tormo vs (WC) Fourlis

Jacquemot vs Inglis

Bulgaru vs Pedone

Boskovic vs (19) Riera

(11) Montgomery vs Hercog

Naef vs Stojanovic

Korpatsch vs Brancaccio

Sasnovich vs (25) Wei

(12) Todoni vs Jimenez Kasintseva

Stefanini vs Romero Gormaz

Watson vs Radivojevic

Chang vs (21) Lepchenko

Forfait Trevisan

Martina Trevisan non parteciperà agli Australian Open 2025. L’azzurra numero 124 del ranking Wta ha annunciato in un messaggio in un post sul suo profilo Instagram il suo forfait per il primo Slam della stagione: “Australia, till the next year. Con grande dispiacere, devo annunciare che quest’anno non parteciperò all’AO 2025. Nonostante l’ottimo lavoro e preparazione con il mio team, lo stesso problema che ha influenzato la seconda metà del 2024 non mi permette ancora di essere al 100% per competere come vorrei. È stata una decisione difficile, ma necessaria per evitare di compromettere la stagione e prendermi il tempo giusto per tornare al top. Grazie di cuore per il vostro continuo supporto – non vedo l’ora di iniziare questo 2025 e tornare ancora meglio di prima!”, le parole della 31enne di Firenze.

Quando il sorteggio del main draw?

Il sorteggio dei tabelloni principali degli Australian Open 2025 si svolgerà nella giornata di giovedì 9 gennaio, alle 04:30 ore italiane (le 14.30 locali). In Italia, Eurosport detiene i diritti dell’evento ma non ha reso noto se garantirà o meno una copertura tv dell’evento. Tuttavia, la cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook degli Australian Open. Anche Sportface.it garantirà aggiornamenti sul sorteggio dei tabelloni del primo Slam stagionale, con news e approfondimenti.

Montepremi sempre più ricco

L’Happy Slam metterà in palio un montepremi complessivo di 96.5 milioni di dollari australiani, che corrispondono a poco più di 58 milioni di euro. Incremento di dieci milioni di euro rispetto al prize money del 2024 (+11.6%) e che, stando alle stime di Reuters, riguarderà tutti i livelli di competizione, a partire dalle qualificazioni e dai primi turni del tabellone principale.

Montepremi singolare

PRIMO TURNO – 79.367 euro

SECONDO TURNO – 120.254 euro

TERZO TURNO – 174.368 euro

OTTAVI DI FINALE – 252.533 euro

QUARTI DI FINALE – 399.844 euro

SEMIFINALE – 661.396 euro

FINALE – 1.142.411 euro

CAMPIONE – 2.104.440 euro

Montepremi doppio

PRIMO TURNO – 24.051 euro

SECONDO TURNO – 34.874 euro

OTTAVI DI FINALE – 49.394 euro

QUARTI DI FINALE – 85.380 euro

SEMIFINALE – 150.317 euro

FINALE – 264.558 euro

CAMPIONI – 487.028 euro

Montepremi qualificazioni

PRIMO TURNO – 21.044 euro

SECONDO TURNO – 29.462 euro

TERZO TURNO – 43.291 euro

Il montepremi dell’edizione 2024

PRIMO TURNO – 73.650 € (10/10 punti)

SECONDO TURNO – 110.480 € (45/70 punti)

TERZO TURNO – 156.513 € (90/130 punti)

OTTAVI DI FINALE – 230.167 € (180/240 punti)

QUARTI DI FINALE – 368.267 € (360/430 punti)

SEMIFINALE – 607.641 € (720/780 punti)

FINALE – 1.058.768 € (1200/1300 punti)

CAMPIONE – 1.933.403 € (2000/2000 punti)