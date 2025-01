Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 9 gennaio 2025. Entrano nel vivo i tornei di scena in Oceania nella settimana che precede l’Australian Open: è tempo di quarti di finale dunque ad Adelaide, Auckland e Hobart. Nel pomeriggio spazio al biathlon con la sprint femminile di Oberhof e poi al volley con Conegliano e Novara impegnate nelle coppe europee. Infine, il basket promette spettacolo con la NBA e l’Eurolega (in campo l’Olimpia Milano, impegnata in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv). Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.