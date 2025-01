Doveva essere una super sfida e quella tra Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder, nella notte di Nba 2024/2025, non ha deluso le attese. La partita è stata molto vivace, tanto che per ben 30 volte le due squadre si sono scambiate la leadership della gara. Alla fine è risultata decisiva la volata finale: in particolare, un challenge chiamato per un fallo fischiato a Mitchell ha premiato i padroni di casa a un minuto dal termine, con i Cavs che volano sul doppio possesso di vantaggio segnando con Mobley nell’azione successiva. Doppie doppie per Allen (25 punti e 11 rimbalzi) e lo stesso Mobley, mentre a Oklahoma, che si ferma dopo 15 vittorie di fila, non basta il solito Gilgeous-Alexander (31 punti).

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Tra gli altri risultati di serata, da sottolineare la vittoria dei Detroit Pistons sul campo dei Brooklyn Nets con un Simone Fontecchio in grande spolvero. L’azzurro, sempre più a suo agio nel ruolo di sesto uomo, firma una prestazione da 17 punti (un punto in meno del season-high), 5 rimbalzi e 2 assist, con un bel 7/11 dal campo (3/5 da tre). Con questo risultato, Detroit prosegue nella striscia di risultati consecutivi, attestandosi sempre più come una bella realtà di questa stagione.

Vincono anche Nuggets e Bucks

A Milwaukee, Giannis Antetokounmpo vince nettamente il confronto con Victor Wembanyama nella vittoria dei Bucks per 121-105 sui San Antonio Spurs. Prestazione super per l’asso greco, che chiude con 25 punti, 16 rimbalzi e 8 assist ma soprattutto fornisce una prestazione a tutto tondo, distinguendosi anche in difesa in cui si prende cura del francese, tenendolo ad appena 10 punti. Per gli Spurs, dalla panchina Johnson realizza ben 24 punti e 11 rimbalzi, mentre il top scorer di serata è Lillard con 26 punti.

Mancavano le stelle di Nikola Jokic e Kawhi Leonard, invece, nella sfida tra Nuggets e Clippers, in cui Denver mette subito le cose in chiaro con un primo quarto da 33-19. In generale, prestazione super per i padroni di casa, che chiudono con un 48.6% dalla distanza in una serata in cui a guidare la squadra è il ritrovato Jamal Murray. Alla squadra di Los Angeles, invece, non bastano i 30 punti di un sempre ottimo Norman Powell.

I risultati della notte Nba

Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder 129-122

Indiana Pacers – Chicago Bulls 129-113

Philadelphia 76ers – Washington Wizards 109-103

Brooklyn Nets – Detroit Pistons 98-113

New York Knicks – Toronto Raptors 112-98

New Orleans Pelicans – Portland Trail Blazers 100-119

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers 126-103

Milwaukee Bucks – San Antonio Spurs 121-105

Le classifiche aggiornate dell’Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 32-4

Boston Celtics 27-10

New York Knicks 25-13

Orlando Magic 22-16

Milwaukee Bucks 19-16

Indiana Pacers 20-18

Miami Heat 18-17

Detroit Pistons 19-18

Atlanta Hawks 19-18

Chicago Bulls 17-20

Philadelphia 76ers 15-20

Brooklyn Nets 13-24

Charlotte Hornets 8-27

Toronto Raptors 8-29

Washington Wizards 6-29

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 30-6

Houston Rockets 24-12

Memphis Grizzlies 24-13

Denver Nuggets 21-15

Dallas Mavericks 21-16

Los Angeles Lakers 20-16

Los Angeles Clippers 20-17

Minnesota Timberwolves 19-17

Golden State Warriors 18-18

San Antonio Spurs 18-19

Sacramento Kings 18-19

Phoenix Suns 16-19

Portland Trail Blazers 13-23

Utah Jazz 9-26

New Orleans Pelicans 7-31