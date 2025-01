Jannik Sinner non sbaglia e batte Marcos Giron. Il numero uno del mondo torna a vincere senza concedere set dopo il 3-1 rifilato all’australiano Schoolkate due gironi fa. 6-3 6-4 6-2 a favore dell’altoatesino, che non ha ancora trovato grande continuità di gioco con un dritto piuttosto falloso soprattutto nella ricerca della profondità. Sono ben 37 gli errori non forzati, a fronte di 33 vincenti, per un Sinner che ha provato diverse soluzioni a rete, sia sulla prima che sulla seconda di servizio. Da limare qualcosa anche nelle volée di rovescio, qualche volta lasciate sotto il nastro. Nonostante qualche piccola imperfezione, nel complesso una prestazione sufficiente dell’azzurro contro un avversario che non aveva i mezzi, fisici e tecnici, per provare a impensierirlo. Con il successo di oggi Sinner raggiunge gli ottavi di finale per la quarta volta in Australia, diventando il quarto giocatore italiano nella storia a raggiungere il quarto turno a Melbourne dopo Fabio Fognini e Andreas Seppi. “Oggi la percentuale di punti a rete non è stata ideale. Cerco sempre di migliorare il mio gioco. Ogni tanto qualcosa va meglio e qualcosa va peggio. Sono sempre rimasto attaccato mentalmente alla partita. Certamente se voglio andare avanti in questo torneo devo ancora migliorare. Sono comunque contento della vittoria”, le parole nell’intervista in campo appena terminato il match.

Lorenzo Sonego c’è e batte Fabian Marozsan in quattro set. Successo in rimonta per il torinese con il punteggio di 6-7(3) 7-6(6) 6-1 6-2. Vittoria di voglia del numero 55 Atp che, dopo aver perso il primo set, si trovava anche sotto 6-3 nel tie-break del secondo parziale. Da lì la rimonta e il calo drastico dell’ungherese, che ha staccato la spinta dopo le tre palle del 2-0, di cui due sul suo servizio, non sfrutta. Miglior risultato in carriera agli Australian Open per Sonego che, dopo aver raggiunto la seconda settimana al Roland Garros (2020 e 2023) e a Wimbledon (2021), se la vedrà agli ottavi di finale contro il qualificato Learner Tien.

Musetti e Fritz fuori dai giochi

Niente da fare per il numero due d’Italia, che cede in quattro set a un buon Ben Shelton. 6-3 3-6 6-4 7-6(5) il punteggio a favore del classe 2002 di Atlanta, che ha portato il match dalla sua parte di rete dopo il terzo parziale vinto con il break nell’ultimo game di servizio di Musetti. È la prima vittoria di Shelton contro il carrarino, che lo aveva battuto sia al Masters 100 di Miami 2024 (ottavi di finale 6-4 7-6) che al Queen’s 2023 (ottavi di finale 6-4 4-6 6-4). Tabellone che si apre per l’americano, che non incontrerà più teste di serie fino ad un’ipotetica semifinale con Sinner o de Minaur.

La grande sorpresa di giornata è certamente l’eliminazione di Taylor Fritz, testa di serie numero quattro e favorito proprio dello spicchio di tabellone di Shelton. Lo statunitense è stato sconfitto in rimonta da Gael Monfils con il punteggio di 3-6 7-5 7-6(1) 6-4. Inaspettato passaggio a vuoto della testa di serie numero 4 che, dopo un buon primo set, è calato progressivamente di intensità perdendo lucidità nei momenti decisivi del match (ultimo game secondo set e tie-break terzo set). Molto solido Monfils, che prosegue la serie positiva che dura dall’Atp 250 di Auckland vinto settimana scorsa. Agli ottavi sarà sfida spettacolare Shelton-Monfils.

Nelle altre partite

Ko anche di Karen Khachanov. Il russo perde anche piuttosto male con il giovane Alex Michelsen in poco più di due ore di gioco. Lo statunitense classe 2004 domina due set ed è freddo nel tie-break archiviando la pratica in tre set per 6-3 7-6(5) 6-2. Il 20enne californiano continua a crescere e, nonostante un servizio non ancora così efficace per la sua struttura fisica, raggiungerà al termine del torneo il suo best ranking. Al momento la classifica live lo vede in 35ª posizione con 1370 punti. Agli ottavi di finale sarà sfida con il padrone di casa Alex de Minaur. Il numero 8 del mondo ha sconfitto in rimonta l’argentino Francisco Cerundolo in un match che si è rivelato più equilibrato di quanto ci si aspettasse. 5-7 7-6(3) 6-3 6-3 in quasi quattro ore di lotta il punteggio a favore dell’australiano, bravo a far girare l’inerzia dell’incontro dopo il tie-break del secondo set vinto. Nel complesso una buona prova e un buon torneo per Cerundolo, che sta cercando di tornare ai livelli del 2023 dopo un 2024 non esaltante. Continua la favola di Learner Tien. Il classe 2005 di Irvine (California) gioca una partita solida contro il francese Corentin Moutet dimostrando grande forza mentale e fisica dopo l’impresa al quinto set contro Danil Medvedev. Punteggio di 7-6(10) 6-3 6-3 a favore dello statunitense, che ha approfittato di un netto calo del transalpino dopo il tie-break del primo parziale, momento chiave del match.

I risultati di oggi

(1) Sinner b. Giron 6-3 6-4 6-2

Kecmanovic vs (13) Rune

Michelsen b. (19) Khachanov 6-3 7-6(5) 6-2

(8) de Minaur b. (31) Cerundolo 5-7 7-6(3) 6-3 6-3

Monfils b. (4) Fritz 3-6 7-5 7-6(1) 6-4

(21) Shelton b. (16) Musetti 6-3 3-6 6-4 7-6(5)

Sonego b. Marozsan 6-7(3) 7-6(6) 6-1 6-2

(Q) Tien b. Moutet 7-6(10) 6-3 6-3