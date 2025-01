Jasmine Paolini si ferma al terzo turno contro Elena Svitolina. La finalista di Wimbledon e Roland Garros 2024 cede al terzo set alla numero 27 del mondo con il punteggio di 2-6 6-4 6-0. L’avvio di match è promettente con Svitolina molto fallosa e Paolini solida per un rapido 6-2 in 31 minuti. L’ucraina entra in partita e concede le briciole all’azzurra nel secondo e nel terzo set. Nessun servizio perso e sole tre palle break concesse, due nell’ultimo game del match, nell’ora e un quarto successiva al parziale vinto da Paolini, che non riesce ad eguagliare il miglior risultato in carriera a Melbourne (ottavi) ottenuto l’anno scorso. Cade dunque anche la testa di serie numero 4, dopo che Qinwen Zheng, numero 5 del tabellone, è stata sconfitta dalla tedesca Siegemund al secondo turno.

Non sbaglia Iga Swiatek, che lascia un solo game alla britannica Emma Raducanu. 6-1 6-0 in un’ora e undici minuti di gioco lo score a favore della polacca, che arriva alla seconda settimana senza aver perso un set (2-0 Siniakova, 2-0 Sramkova). Nel complesso un buon torneo per Raducanu, che aveva perso un solo set nelle ultime otto partite (tra fine 2024 e inizio 2025). Agli ottavi di finale Swiatek avrà la tedesca numero 128 del mondo Lys. Percorso netto anche per Elena Rybakina. La kazaka ha sconfitto in due set Dayana Yastremska con il punteggio di 6-3 6-4. Buona prova da parte dell’ucraina, che nel secondo parziale si era anche trovata sopra di un break sul 2-0. Break subito recuperato dalla testa di serie numero 6, che ha ripreso immediatamente il comando delle operazioni portando a termine la pratica in un’ora e 24 minuti. Nel big match di giornata Emma Navarro piega Once Jabeur. La statunitense sconfigge per la prima volta in carriera la tunisina (un precedente nel 2022) dopo due ore di gioco per 6-4 3-6 6-4. Successo tutto sommato meritato per la testa di serie numero 8, che è in grande ascesa (classe 2001) a differenza di Jabeur (finalista a Wimbledon 2022 e 2023 e a Us Open 2022), sprofondata fuori dalla top 30 dopo un 2024 disastroso. Agli ottavi Navarro avrà Kasatkina.

Nelle altre partite

Veronika Kudermetova batte in due set la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Nonostante la grande differenza di classifica (n. 75 contro n.17), la tennista russa fa valere il maggiore feeling su cemento e batte 6-4 6-2 la sudamericana, più adatta a superfici lente come la terra rossa, in un’ora e 46 minuti di gioco. Cammino intatto per Daria Kasatkina, che arriva alla seconda settimana senza aver perso un set. La classe 1997 di Togliatti (Russia), dopo aver dominato Tomova (6-1 6-3) e Wang (6-2 6-0) ottiene la terza vittoria per 2-0 degli ultimi sette giorni contro a kazaza Yulia Putinseva con il punteggio di 7-5 6-1. Primo set molto equilibrato con la numero 23 Atp che si è trovata anche sopra di un break sul 3-0, ma si è fatta rimontare (3-3) cedendo il passo dopo 52 minuti di lotta con il secondo break subito nell’undicesimo game. Secondo parziale dominato da Kasatkina, che agli ottavi avrà Emma Navarro. Continua il torneo memorabile di Eva Lys. La tedesca classe 2002 ha sconfitto in rimonta la rumena Jaqueline Cristian. Punteggio di 4-6 6-3 6-3, in due ore e mezza di tennis, a favore della 23enne nata a Kiev, che raggiunge per la prima volta la seconda settimana di uno Slam. Lys, entrata in tabellone principale da lucky loser dopo aver perso nel turno decisivo con Aiava, è riuscita a farsi strada nel main draw battendo all’esordio l’australiana Birrell e piegando al secondo turno la francese Gracheva. L’impresa di raggiungere i quarti sarà piuttosto difficile dal momento che dall’altra parte della rete ci sarà Swiatek.

I risultati di oggi

(6) Rybakina b. (32) Yastremska 6-3 6-4

(19) Keys vs (10) Collins

Kudermetova b. (15) Haddad Maia 6-4 6-2

(28) Svitolina b. (4) Paolini 2-6 6-4 6-0

(8) Navarro b. Jabeur 6-4 3-6 6-4

(9) Kasatkina b. Putintseva 7-5 6-1

Lys b. Cristian 4-6 6-3 6-3

(2) Swiatek b. Raducanu 6-1 6-0