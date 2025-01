Il calciomercato di gennaio sta entrando nelle sue fasi più calde e il Milan potrebbe essere una delle grandi protagoniste degli ultimissimi giorni di mercato.

I rossoneri in queste prime settimane della sessione invernale non hanno messo a segni colpi, in attesa delle valutazioni di Sergio Conceiçao sull’intera rosa. Nonostante il percorso del tecnico portoghese, subentrato a Paulo Fonseca dopo Milan-Roma, sia stato fin qui quasi perfetto, con tre vittorie, un pareggio e una Supercoppa Italiana conquistata, l’ex allenatore del Porto non è pienamente soddisfatto. A lasciare l’amaro in bocca al tecnico rossonero è stata soprattutto la prestazione della squadra in occasione del pareggio interno contro il Cagliari, in quello che Conceiçao ha definito il peggior primo tempo della sua carriera da allenatore.

In attesa delle valutazioni definitive, il Milan sta provando a portare sulla sponda rossonera del Naviglio alcuni giocatori importanti, che possano essere funzionali per il tecnico portoghese. Tecnico portoghese che, nel frattempo, la primissima operazione di mercato l’ha fatta: ridando la maglia da titolare a Fikayo Tomori, infatti, lo ha praticamente messo tra gli incedibili, controbattendo al pressing della Juventus che vorrebbe portarlo in bianconero. La difesa rossonera, però, nelle prossime ore potrebbe rinforzarsi con un altro inglese. La dirigenza, infatti, sarebbe alle battute finali per portare a Milano Kyle Walker, che salvo colpi di scena nelle prossime ore dovrebbe rescindere il suo contratto con il Manchester City e sposare la causa rossonera. Walker che, come sappiamo, non è l’unico britannico nel mirino: si continua a seguire, infatti, da vicino anche Marcus Rashford, ma la pista che porta all’attaccante del Manchester United si sta raffreddando, anche per via di un nuovo nome in lista.

Il Milan punta Joao Felix: è lui il preferito di Conceiçao

Viste le difficoltà nel convincere Marcus Rashford, anche e soprattutto economiche, la dirigenza del Milan avrebbe messo il mirino su Joao Felix. Il portoghese continua a non trovare la sua dimensione ideale, e anche in questa stagione con la maglia del Chelsea sta trovando tantissime difficoltà. Connazionale di Sergio Conceiçao, acquistare l’ex Atletico Madrid farebbe felice il tecnico rossonero, che sarebbe propenso ad allenarlo e metterlo al centro del suo attacco.

Il Milan avrebbe fatto i primi sondaggi con il Chelsea, ma i londinesi non hanno, almeno per il momento, nessuna intenzione di cedere Joao Felix in prestito. I Blues, infatti, qualora dovessero privarsi di lui, lo farebbero solo a titolo definitivo, opzione che in questo momento non scalda la dirigenza rossonera.

Corsa a due dunque per l’attacco, in attesa di Walker: Joao Felix ha superato Rashford.