Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di mercoledì 15 gennaio dell’Australian Open 2025. Dopo il grande spettacolo del primo turno, che ha visto in campo tanti tennisti italiani, spesso con risultati favorevoli agli azzurri, cominciano ora le giornate dedicate al secondo turno. Programma ancora ricchissimo, chiaramente, con tantissimi spunti che riguardano anche il Belpaese. Il programma vede in campo un solo alfiere del Tricolore, ovvero Francesco Passaro, che ha fatto il suo ingresso nel tabellone principale da lucky loser: il 24enne di Perugia se la vedrà con Benjamin Bonzi nel secondo match del Court 13.

Passaro in campo nel secondo turno, sarà sfida a Bonzi

Come detto, Passaro sarà l’unico italiano in campo il 15 gennaio. Dopo aver superato l’emozione del debutto in un Grande Slam, il classe 2001 va alla ricerca di un altro grande risultato per proseguire il proprio sogno. Un sogno che sembrava essersi interrotto dopo le qualificazioni, che lo hanno visto perdere in finale contro Basilashvili. La speranza di fare il proprio ingresso nel tabellone principale, poi, risiedeva nel fatto che Passaro fosse tra i primi entranti in caso di forfait di qualche giocatore. Forfait che prontamente è arrivato da parte di un altro azzurro, Fabio Fognini, alle prese con qualche problema fisico. Noie che hanno colpito anche Dimitrov, il primo avversario di Francesco in questi Australian Open: il numero 10 al mondo si è dovuto ritirare nel corso del secondo set, aprendo la strada al passaggio del turno di Passaro.

Australian Open 2025, ordine di gioco mercoledì 15 gennaio

A parte Jannik Sinner, che sfrutterà un doppio giorno di riposo dopo che il primo turno era stato spalmato su tre giorni, nel corso della giornata saranno impegnate gran parte delle teste di serie, con Alexander Zverev che sfiderà Pedro Martinez e Carlos Alcaraz chiamato a superare l’ostacolo Yoshihito Nishioka, mentre Novak Djokovic affronterà il qualificato Jaime Faria. Ecco, quindi, il programma di mercoledì 15 gennaio.

ROD LAVER ARENA

Dalle 1:30 – (1) Sabalenka vs Bouzas Maneiro

non prima delle 4 – (7) Djokovic vs (Q) Faria

Dalle 9 – (3) Gauff vs Burrage

a seguire – Martinez vs (2) Zverev

MARGARET COURT ARENA

Dalle 1:30 – Mertens vs (7) Pegula

non prima delle 3 – Nishioka vs (3) Alcaraz

Dalle 9 – (6) Ruud vs Mensik

a seguire – (11) Badosa vs (WC) Gibson

JOHN CAIN ARENA

Dalle 1 – Siegemund vs (5) Q. Zheng

non prima delle 3 – (27) Thompson vs Borges

Dalle 7 – (12) Shnaider vs (WC) Tomljanovic

non prima delle 9 – (15) Draper vs Kokkinakis

KIA ARENA

Dalle 1 – (25) Samsonova vs Danilovic

a seguire – (20) Muchova vs Osaka

Non prima delle 4 – Vukic vs (22) Korda

a seguire – Davidovich Fokina vs (22) Auger-Aliassime

1573 ARENA

Dalle 1 – Opelka vs (26) Machac

a seguire – (27) Pavlyuchenkova vs Potapova

a seguire – Nishikori vs (12) Paul

a seguire – Niemeier vs (17) Kostyuk

COURT 3

Dalle 1 – Uchijima vs (14) Andreeva

a seguire – Carballes Baena vs Duckworth

a seguire – (149 Humbert vs Habib

a seguire – (LL) Dart vs (18) Vekic

COURT 6

Dalle 1 – Lamens vs Bencic

a seguire – Bucsa vs (30) Fernandez

a seguire – Cazaux vs Fearnley

COURT 7

Dalle 1 – Maria vs Tauson

a seguire – (24) Lehecka vs Gaston

a seguire – Halys vs (20) Fils

COURT 13

Dalle 1 – (23) Frech vs Blinkova

a seguire – Bonzi vs (LL) Passaro