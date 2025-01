Il mercato di gennaio della Juventus sta iniziando ad entrare nel vivo.

La squadra bianconera ha necessità di alcuni interventi sul mercato, viste le difficoltà arrivate dal campo tra infortuni, giocatori che non hanno reso quanto ci si aspettava e addii inaspettati solo poche settimane fa. Cristiano Giuntoli è al lavoro per regalare a Thiago Motta gli acquisti giusti per risollevare una stagione che fin qui ha avuto fin troppe difficoltà. All’infermeria sempre fin troppo piena, infatti, si è aggiunto un rendimento in campo tutt’altro che esaltante. Se da un lato la Juventus tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana hanno subito solo due sconfitte, nessuna in campionato, dall’altro lato iniziano ad essere troppi i pareggi e le battute d’arresto.

In diciannove partite di campionato, i bianconeri hanno collezionato soltanto 33 punti, frutto di sole sette vittorie e di addirittura dodici pareggi. Un inizio ampiamente negativo, dato che l’ultima volta che la Juve aveva fatto peggio era stata nella stagione 2010/2011 con Gigi Delneri in panchina: all’epoca furono 31 i punti dopo 19 giornate. Un ruolino che ha sollevato non poche critiche da parte dei tifosi, che sono arrivati quasi al limite della propria pazienza e che chiedono di più a squadra, società e allenatore.

Per questo motivo Giuntoli si sta muovendo anche con fretta: chiuso, infatti, il primo acquisto del mercato invernale. Dal Vitoria Guimaraes arriverà Alberto Costa, terzino classe 2003, acquistato per circa 15 milioni tra parte fissa e bonus che sostituirà Danilo, vicino alla rescissione e al trasferimento al Napoli a parametro zero. Non è però finita qui, con il mercato di gennaio che potrebbe portare ad uno scenario inaspettato.

Vlahovic lascia la Juve a gennaio? Indiscrezione clamorosa

Non è un mistero che tra Thiago Motta e Dusan Vlahovic non sia mai scoppiato l’amore. Il serbo, nonostante sia stato più volte difeso dal tecnico ex Bologna, non è il centravanti ideale per il calcio dell’allenatore bianconero, e un suo addio è tutt’altro che da escludere. La Juve, infatti, sta spingendo per portare a Torino Randal Kolo Muani in prestito dal PSG, un attaccante che non arriverebbe certo per essere una semplice riserva.

In caso di arrivo a Torino del francese, Vlahovic potrebbe seriamente pensare di dire addio, e in tal senso dalla Premier League sarebbero pronti a fiondarsi su di lui. Come riportato da Tuttosport l’Arsenal di Arteta potrebbe fare un’offerta già nei prossimi giorni, soprattutto se dovesse essere confermata la rottura del crociato di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano dei Gunners.

La posizione di Vlahovic resta dunque in bilico, anche a causa di un prolungamento che tarda ad arrivare: sarà addio già in inverno?