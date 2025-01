Comincia nel pomeriggio italiano di martedì 14 gennaio la quarta tappa stagionale del Grand Slam of Curling, il più importante circuito al mondo della disciplina sul ghiaccio che raggruppa le sedici migliori squadre del ranking internazionale sia al maschile che al femminile. Si tratta del primo appuntamento di altissimo livello dell’anno nuovo e l’Italia si presenta con entrambe le proprie nazionali in terra nordamericana.

Per quanto riguarda il torneo maschile, troveremo Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) a rappresentare gli azzurri, guidati da coach Ryan Fry, mentre in campo femminile ecco Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle) ed Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), con loro coach Soren Gran. Retornaz e Constantini guidano dunque le due formazioni italiane, che si aspettano ottimi risultati al cospetto delle più forti rivali mondiali.

LA FORMULA DEL TORNEO

Venendo alla formula di questa manifestazione, è previsto un round robin con ciascuna squadra che giocherà tre partite contro le altre formazioni del proprio girone, e in più una partita crossover contro una squadra di un altro raggruppamento. Le migliori otto squadre in assoluto approderanno ai quarti di finale di sabato. Qualora dovesse rivelarsi necessario, è previsto anche un sorteggio per determinare i posti rimanenti nei playoff.

LE AVVERSARIE DELLE DUE NAZIONALI AZZURRE

L’Italia maschile è stata inserita nel Gruppo B con il Team Schwaller, il Team Kleiter e il Team Dunstone, e affronterà anche il Team Whyte nel match crossover. Il debutto è previsto contro il Team Dunstone, alle ore 00.30 italiane nella notte tra martedì e mercoledì. L’Italia femminile è stata inserita nel Gruppo A con il Team Tirinzoni, il Team Inglis e il Team Hasselborg, e affronterà anche il Team Kitazawa nel match crossover. Il debutto è previsto già alle 14 (ora italiana) di martedì 14 gennaio contro il Team Hasselborg, e vi aggiorneremo sull’esito del match.