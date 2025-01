Non bastano le dita di due mani per contare le vittorie consecutive ottenute dai Cleveland Cavaliers nella regular season NBA 2024/2025. Nella notte italiana, in casa contro i Toronto Raptors, è infatti arrivato il dodicesimo successo di fila per i Cavs, leader a Est con un bilancio di 33-4. Il protagonista del match, finito 132-126, è stato Darius Garland con 40 punti, mentre sono risultate preziosi anche le doppie doppie di Mobley e Allen.

Ko Detroit

S’interrompe l’ottimo momento dei Pistons, reduci da cinque vittorie consecutive (e otto nelle ultime dieci). A trionfare sono stati i Golden State Warriors per 107-104 grazie alle triple segnate da Buddy Hield e Steph Curry (rispettivamente 19 e 17 punti). Prestazione negativa invece per Simone Fontecchio, che ha trascorso sul parquet 27 minuti realizzando solo 3 punti, 3 rimbalzi e 2 assist.

Avanti Houston e Minnesota

I Rockets vincono il “derby per il secondo posto a Ovest” contro i Grizzlies e lo fanno con il punteggio di 119-115. Il protagonista è Alperen Sengun, autore di 32 punti e 14 rimbalzi. Terza vittoria di fila invece per i Timberwolves, trascinati dal solito Anthony Edwards da 21 punti (da segnalare però anche la doppia di Julius Randle, 23 punti e 10 rimbalzi) contro Orlando.

Altri match

Dallas vince ancora senza Irving e Doncic e lo fa davanti ai propri tifosi contro Portland. Hardy sigla 25 punti, mentre Lively II e Washington non tradiscono con la doppia doppia. I Suns trionfano contro Atlanta nel segno del quartetto Beal-Allen-Booker-Durant, tutti con almeno 20 punti a referto. Infine, in un match dal punteggio basso, i Miami Heat sbancano Salt Lake City, piegando per 97-92 gli Utah Jazz. MVP Tyler Herro con 23 punti.

Rinviata Lakers-Hornets

I match in programma nella notte italiana sarebbero dovuti essere otto, ma la sfida tra Los Angeles Lakers e Charlotte Hornets non si è disputata. Il motivo è facile e riguarda i drammatici incendi che stanno colpendo la zona di Los Angeles, causando morti e distruggendo case, costringendo molte persone a evacuare. Tra gli interessati c’è anche il coach dei Lakers, JJ Redick, la cui casa è stata bruciata.

I risultati della notte

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 132-126

Detroit Pistons-Golden State Warriors 104-107

Orlando Magic-Minnesota Timberwolves 89-104

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 117-111

Memphis Grizzlies-Houston Rockets 115-119

Phoenix Suns-Atlanta Hawks 123-115

Utah Jazz-Miami Heat 92-97

La classifica aggiornata

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 33-4

Boston Celtics 27-10

New York Knicks 25-13

Orlando Magic 22-17

Milwaukee Bucks 19-16

Miami Heat 19-17

Indiana Pacers 20-18

Detroit Pistons 19-19

Atlanta Hawks 19-19

Chicago Bulls 17-20

Philadelphia 76ers 15-20

Brooklyn Nets 13-24

Charlotte Hornets 8-27

Toronto Raptors 8-30

Washington Wizards 6-29

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 30-6

Houston Rockets 25-12

Memphis Grizzlies 24-15

Denver Nuggets 21-15

Dallas Mavericks 22-16

Los Angeles Lakers 20-16

Los Angeles Clippers 20-17

Minnesota Timberwolves 20-17

Golden State Warriors 19-18

San Antonio Spurs 18-19

Sacramento Kings 18-19

Phoenix Suns 17-19

Portland Trail Blazers 13-24

Utah Jazz 9-27

New Orleans Pelicans 7-31