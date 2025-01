Non si è realizzato il sogno di Ashley Young, che alla vigilia del match tra Everton e Peterborough – valido per il terzo turno di FA Cup – aveva commentato la possibilità di affrontare suo figlio Tyler. “Sarebbe l’apice della mia carriera” aveva detto il terzino ex Inter, che avrebbe anche scritto un record dato che padre e figlio non si erano mai affrontati in una competizione inglese. Così come nel basket LeBron James e suo figlio Bronny sono scesi in campo insieme (ma nella stessa squadra, i Los Angeles Lakers), anche nel calcio sarebbe potuta accadere una così simile. Questo però non è successo e Ashley Young non l’ha presa bene.

Il tweet di Ashley

“Devastato…” ha scritto su X il 39enne, che alla vigilia del match aveva dichiarato: “Incrocio le dita nella speranza di poter scendere in campo con mio figlio. Sarebbe qualcosa che eclisserebbe tutto ciò che ho fatto nella mia carriera. Sono davvero fiero di ciò che ha ottenuto Tyler“. Il lieto fine però non c’è stato. Entrambi partivano dalla panchina, ma solo uno dei due è entrato nella ripresa, ovvero Ashley. Nonostante il successo per 2-0 dei Toffees – maturato grazie alle reti di Beto e Ndiaye – per Ashley Young non è stata una bella serata.

GUTTED…… — Ashley Young (@youngy18) January 10, 2025

La spiegazione di Ferguson

Il “cattivo” della partita, colui che ha impedito che padre e figlio si affrontassero, è stato Darren Ferguson, allenatore del Peterborough United. Ha infatti optato per altre sostituzioni, lasciando in panchina per 90 minuti Tyler Young, suscitando numerose polemiche.

Nonostante ciò, ha detto di essere convinto della propria scelta e a fine partita l’ha motivata: “È stato molto difficile lasciare Tyler in panchina, ma devo fare ciò che ritengo sia meglio per la squadra. Per quanto volessi che Tyler entrasse, sull’1-0 dovevo far entrare un attaccante. Se la partita fosse stata sul 2-0 a quel punto l’avrei messo in campo. Un giocatore dell’Everton ha provato a colpirmi: è stata una reazione assolutamente fuori luogo. Non siamo un ente di beneficenza“. Ashley Young è stato invece immortalato a fine partita con le mani sui fianchi, visibilmente amareggiato.

Nonostante l’amarezza per quella che sarebbe stata una bella storia, non si può dire che non sia una scelta coerente. Tyler Young ha infatti disputato una sola partita in stagione con il Peterborough, subentrando dalla panchina, e nelle 14 gare precedenti non era mai stato convocato.

FA Cup: i trentaduesimi

(Tra parentesi la serie inglese in cui militano i club: 1 Premier League, 2 Championship, 3 League One, 4 League Two, 5 National League)

9 gennaio 2025

Sheffield Utd (2) – Cardiff City (2)

Everton (1) – Peterborough Utd (3)

Fulham (1) – Watford (2)

10 gennaio 2025

Wycombe (3) – Portsmouth (2)

Aston Villa (1) – West Ham Utd (1)

11 gennaio 2025

Birmingham City (3) – Lincoln City (3)

Bournemouth (1) – West Bromwich (2)

Brentford (1) – Plymouth (2)

Bristol City (2) – Wolverhampton (1)

Chelsea (1) – Morecambe (4)

Coventry City (2) – Sheffield Weds (2)

Exeter City (3) – Oxford Utd (2)

Leeds Utd (2) – Harrogate Town (4)

Leicester City (1) – QPR (2)

Leyton Orient (3) – Derby County (2)

Liverpool (1) – Accrington Stanley (4)

Manchester City (1) – Salford City (4)

Mansfield Town (3) – Wigan (3)

Middlesbrough (2) – Blackburn (2)

Norwich City (2) – Brighton (1)

Nottingham Forest (1) – Luton Town (2)

Preston N.E. (2) – Charlton (3)

Reading (3) – Burnley (2)

Sunderland (2) – Stoke City (2)

12 gennaio 2025

Hull City (2) – Doncaster (4)

Tamworth (5) – Tottenham (1)

Arsenal (1) – Manchester Utd (1)

Crystal Palace (1) – Stockport County (3)

Ipswich Town (1) – Bristol Rovers (3)

Newcastle Utd (1) – Bromley (4)

Southampton (1) – Swansea City (2)

13 gennaio 2025

Millwall (2) – Dag & Red (5)