Parte bene Matteo Berrettini agli Australian Open 2025, vincendo una partita di alto livello contro Cameron Norrie. Un successo in rimonta per il tennista romano, che prende le misure contro un avversario insidioso come il britannico, imponendosi per 6-7(4) 6-4 6-1 6-3. La vittoria proietta Berrettini al secondo turno, dove troverà la testa di serie numero 13, Holger Rune. Esce subito di scena, invece, Luca Nardi, che crolla negli ultimi due set e cede contro Gabriel Diallo: termina 6-7(1) 7-6(3) 5-7 6-1 6-2.

IL TABELLONE

Australian Open 2025, ok Berrettini al debutto

Fin dalle prime battute, Berrettini mette in mostra una buona condizione fisica e il solito servizio che lo contraddistingue, scaricando subito un ace. Matteo si porta sullo 0-30 nel secondo game, ma il mancino britannico riesce a risalire trovando buone soluzioni. Anzi, con il passare dei minuti Norrie cresce sempre di più mettendo in atto le proprie trame insidiose, tanto da costringere Berrettini ad annullare due palle break nel secondo gioco. Berrettini si difende come può e lo fa con efficacia, gestendo poi i turni al servizio affidandosi alla prima. Arriva anche un set point per il romano nel dodicesimo gioco, ma si va al tiebreak: qui, sono fatali gli errori negli ultimi due servizi.

Nel secondo set, Berrettini riesce a trovare le prime contromisure anche in risposta, costringendo Norrie a difendersi da due palle break nel terzo gioco. È il preludio al break, che arriva nel quinto game. Dopo aver sfruttato l’occasione, Berrettini si ritrova a poter gestire le operazioni con meno affanno e risparmiando qualche energia, chiudendo il set. Il terzo set vede una netta supremazia del tennista azzurro, che con tranquillità si aggiudica il parziale per 6-1 contro un Norrie diventato nervoso e molto falloso, che però era riuscito a crearsi una palla per il contro break nel quarto game. Il quarto set vede Berrettini doversi subito difendere da due palle break, mentre nel sesto game è l’azzurro ad avere tre chance. L’occasione giusta arriva nell’ottavo game, che Berrettini sfrutta per chiudere la partita.

Nardi, che peccato: Diallo vince in rimonta

Deve nuovamente rinviare l’appuntamento con la prima vittoria in uno Slam Luca Nardi, che cede a Diallo in rimonta. Avanti per due set a uno, nella seconda parte di incontro l’azzurro crolla completamente, pagando lo sforzo profuso nella prima metà. Qualche errore di troppo di Nardi aprono la strada al break del nordamericano nel quarto game del primo set, ma il pesarese si rifà subito per poi risultare perfetto al tiebreak. Il secondo set vede nuovamente Nardi pagare un passaggio a vuoto, subendo il break nel quinto game, per poi pareggiare nel decimo gioco, quando tutto sembrava apparecchiato per la chiusura del set da parte di Diallo, che invece viene sorpreso dal tweener dell’italiano. Ad ogni modo, stavolta il tiebreak premia proprio Diallo.

Nel terzo set, per la prima volta è Nardi ad andare in vantaggio per primo con il break immediato ma nel decimo game, dopo non essere riuscito a convertire tre set point, arriva il contro break di Diallo. Immediato il nuovo break di Nardi, che poi chiude nel turno successivo. Come anticipato, però, Nardi si spegne completamente nel prosieguo della partita, e Diallo non sbaglia niente aggiudicandosi gli ultimi due set.