Nuova giornata con un numero elevato di italiani impegnati agli Australian Open 2025: saranno ben sei, infatti, gli azzurri in campo giovedì 16 gennaio. Dopo due giorni di riposo, legati al fatto che il primo turno è stato spalmato su tre giorni a causa della pioggia che ha colpito Melbourne influenzando il programma del torneo, torna in campo Jannik Sinner. Il numero uno del ranking Atp torna in azione dopo aver regolato la tenace resistenza di Jarry nel suo debutto nel torneo: ora l’ostacolo è rappresentato dal padrone di casa Tristan Schoolkate, il quale, in gara grazie a una wild card, ha avuto la meglio su Taro Daniel in rimonta.

Non solo Sinner: altri cinque azzurri in campo

Subito dopo l’incontro di Sinner, sempre sulla Rod Laver Arena scenderà in campo Jasmine Paolini, pronta ad affrontare la messicana Renata Zarazua. La numero uno del tennis italiano, nonché quarta al mondo, è stata protagonista di un bell’esordio contro la qualificata cinese Wei, che in più occasioni ha dimostrato le proprie qualità confermandosi tennista molto insidiosa, trovando però di fronte una Paolini molto concentrata e giù sul pezzo.

Spostandoci alla John Cain Arena, prosegue il percorso di Matteo Berrettini, che non si può di certo definire fortunato nel sorteggio. Dopo aver battuto un altro ex top-10 come Cameron Norrie nel primo turno, il tennista romano è atteso da un’altra prova di altissimo livello contro Holger Rune, che a sua volta ha dovuto faticare per superare in cinque set Zhang.

Ancora, l’Italia sarà protagonista con Lorenzo Musetti, in campo come secondo match della sessione diurna sul Court 3. Dopo aver vinto un derby italiano ricco di colpi di scena contro Matteo Arnaldi, il talento toscano affronterà Denis Shapovalov per la seconda volta in carriera. L’unico precedente, tra l’altro, è molto recente, visto che i due si sono affrontati nell’ultimo Masters 1000 di Indian Wells, in cui a imporsi è stato proprio Musetti.

Tanta attesa e curiosità anche per la partita di Lorenzo Sonego, che scenderà in campo come quarto match sulla 1573 Arena contro l’astro nascente Joao Fonseca. Il talento brasiliano sta vivendo un momento magico confermando tutte le proprie qualità e, dopo aver passato le qualificazioni, si è “concesso” un debutto col botto eliminando Rublev in tre set. Infine, in campo anche Lucia Bronzetti, autrice di un super esordio che l’ha vista eliminare nientemeno che Azarenka dopo aver giocato un’ottima partita: ora, la romagnola se la vedrà con Jaqueline Cristian.

Australian Open 2025, l’ordine di gioco di giovedì 16 gennaio

ROD LAVER ARENA

Dalle 1:30 – Sramkova vs (2) Swiatek

non prima delle 3:30 – (Q) Boyer vs (8) de Minaur

Dalle 9 – (1) Sinner vs (WC) Schoolkate

a seguire – Zarazua vs (4) Paolini

MARGARET COURT ARENA

Dalle 1:30 – (8) Navarro vs Xiyu Wang

non prima delle 3 – (4) Fritz vs (Q) Garin

Dalle 9 – (19) Keys vs (Q) Ruse

a seguire – (Q) Tien vs (5) Medvedev

JOHN CAIN ARENA

Dalle 1 – (18) Hurkacz vs Kecmanovic

a seguire – (6) Rybakina vs (WC) Jovic

Dalle 7 – Berrettini vs (13) Rune

KIA ARENA

Dalle 1 – Raducanu vs Anisimova

non prima delle 3 – (21) Shelton vs Carreno Busta

a seguire – Marozsan vs (17) Tiafoe

a seguire – (Q) Aiava vs (10) Collins

1573 ARENA

Dalle 1 – Y. Wang vs (9) Kasatkina

a seguire – Altmaier vs Monfils

a seguire – (15) Haddad Maia vs Andreeva

a seguire – (Q) Fonseca vs Sonego

COURT 3

Dalle 1 – Jabeur vs Osorio

a seguire – Shapovalov vs (16) Musetti

non prima delle 5 – Michelsen vs (WC) McCabe

a seguire – Kudermetova vs (22) Boulter

COURT 6

Non prima delle 2:30 – (31) Cerundolo vs Diaz Costa

a seguire – (LL) Lys vs Gracheva

COURT 7

Non prima delle 2:30 – (24) Putintseva vs (WC) Zhang

a seguire – Moutet vs (Q) Krueger

a seguire – (28) Svitolina vs Dolehide

COURT 13

Dalle 1 – Kovinic vs (32) Yastremska

a seguire – Diallo vs (19) Khachanov

non prima delle 4:30 – Cristian vs Bronzetti